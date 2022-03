Compartir

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, dijo que el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) «es el comienzo de la solución» y aseguró que «evita una catástrofe en lo inmediato».

«Ahora el FMI tiene que comprender la nueva etapa en la que Argentina necesita mantener el nivel de crecimiento y de inclusión social y bajar los niveles de pobreza», advirtió el funcionario en una entrevista publicada este sábado por el diario El País, de España.

En ese sentido, sostuvo que «necesitamos que el Fondo contemple la nueva coyuntura en el marco de una guerra que está cambiando la economía mundial».

«La deuda que tomó el Gobierno de Cambiemos fue irresponsable», destacó el ministro y precisó que «fueron más de 44.000 millones de dólares, y 9 de cada 10 se utilizaron para financiar la fuga de capitales».

En ese contexto, sostuvo que «nada de ese dinero se usó para construir la infraestructura necesaria o fortalecer el sistema de salud, o el científico» y dijo que se trata de «una cifra similar a la que va a recibir España para digitalizar toda su economía y hacer la transición energética, unos 47.000 millones».

«En Argentina se usó para fugar capitales. No hay un ladrillo, una computadora, un parque eólico nuevo», aseguró De Pedro.

En esa línea, remarcó que el reciente acuerdo alcanzado por el Gobierno con el FMI «es un acuerdo que evita una catástrofe económica en lo inmediato en Argentina» y manifestó que «ahora comienza una etapa donde vamos a seguir necesitando el apoyo internacional para que el FMI siga contemplando la voluntad del Gobierno de resolver el problema, pero en una coyuntura que cambió a raíz de esta guerra».

«Así como la UE en 2009 trató a los países de una forma y en 2020 en pandemia cambió la forma de resolver los problemas, necesitamos que el FMI tenga una actitud distinta a la que tuvo en 2009 con Grecia y Portugal y entienda la nueva realidad de los países», mencionó a modo de ejemplo y destacó que «necesitamos que nos dejen crecer para poder cumplir».

Ante una consulta sobre si el acuerdo con el FMI será aprobado en el Congreso, respondió que «este acuerdo modifica el acuerdo hecho por Cambiemos en 2018», aclaró que «de no salir la votación en el Congreso, quedaría vigente el acuerdo de 2018» y afirmó que «apelamos a la responsabilidad de la oposición y confiamos en que van a acompañar la solución a un acuerdo que ellos tomaron en 2018».

Los videos de La Cámpora

En tanto, sobre videos publicados por La Cámpora sobre el organismo financiero internacional en los últimos días, señaló que «La Cámpora ha recordado las palabras de Néstor Kirchner donde hay muchos ejemplos de que el FMI no contribuyó a resolver los problemas sino que terminó profundizando las desigualdades».

«Nosotros seguimos apelando a que la independencia económica y soberanía política son fundamentales para que los países crezcan», expresó en ese sentido y advirtió que «hay determinados condicionamientos del FMI que no concuerdan con la realidad que vivimos en Argentina».

De Pedro, consultado sobre si Argentina pagará al FMI, dijo que «los gobiernos peronistas siempre pagaron las deudas que generaron otros», recordó que «Néstor Kirchner canceló el total de la deuda con el FMI» en 2006, manifestó que «queremos volver a esa autonomía. El Gobierno argentino tiene la voluntad de pagar» y agregó que «la pregunta es si el FMI tiene la voluntad de dejar que Argentina crezca para poder cumplir».

Ante una pregunta sobre la renuncia del diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner a la presidencia de ese bloque, señaló que «Máximo no abandonó el Frente de Todos, sigue siendo parte» y precisó que «puso a disposición del Presidente la presidencia del bloque por tener diferencias en el modo en que se llegó al acuerdo con el FMI».

En esa línea, fue interrogado sobre si esa dimisión pone en riesgo la votación del acuerdo, y contestó: «Eso quiere decir que el Presidente de la Nación tiene el control total sobre la presidencia del bloque de diputados» y agregó que «eso fortalece la posición del Presidente en el Congreso».

«Máximo es respetuoso de las instituciones y puso en sintonía al Presidente de la Nación con la presidencia del bloque en la Cámara de Diputados», expresó el ministro.

