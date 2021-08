Para festejar el Día de la Futbolista Argentina, las “Almitas” jugaron torneo

Compartir

Alma, la primera escuela formativa de fútbol femenino de Formosa, celebró el Día de la Futbolista Argentina con un torneo del que participaron todas las niñas que integran la escuela.

La actividad se realizó en las instalaciones del IPV desde las 9 de la mañana donde tras los encuentros compartieron ensalada de frutas y jugos.

La competencia recreativa contó con diferentes partidos que estuvieron divididos por edades. Fueron competencias de 3 vs 3 y 5 vs 5.

Martín Ibáñez, uno de los fundadores y entrenador de la escuela, dijo: “por este motivo tan importante decidimos festejar con nuestras Almitas, que son ejemplo, como aquellas jugadoras del Mundial de 1971, que lograron visibilizar por sus propios medios que la práctica deportiva no era ni es exclusividad de los hombres”.

Vale decir que, por primera vez en todo el territorio nacional se celebró ayer de manera oficial el Día de la Futbolista Argentina, en conmemoración al partido del Mundial de México 1971 donde Elba Selva, futbolista argentina, convirtió cuatro goles en el triunfo 4 a 0 contra Inglaterra.

La Ley 27.596 “Día de la Futbolista Argentina” fue promulgada en diciembre de 2020 por medio del Decreto 1016/2020, que lleva la firma del presidente de la Nación.

