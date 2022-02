Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Diferentes estaciones de servicio de la ciudad adoptaron restricciones para garantizar el stock de combustibles y no dispensarán más a bidones ni vehículos de gran porte con patentes internacionales. “Lo que está pasando es algo que era imaginable”, manifestó el Secretario de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina.

Ayer jueves, algunas estaciones de servicio de la ciudad adoptaron medidas restrictivas para poder garantizar el stock de combustibles y decidieron no dispensar ningún tipo de combustible en bidones y a vehículos de gran porte con patente extranjera. Dichas medidas son por tiempo indefinido y responde a la faltante que presentan otras estaciones por el “sangrado de combustible” que realizan algunos “bidoneros”.

Este fenómeno se da por varios motivos, y uno de ellos es el bajo costo que tienen los combustibles argentinos, en comparación con otros países de la región, explicó Pedro Llorvandi, secretario de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), al Grupo de Medios TVO.

“Desde mayo del 2021 que el combustible no aumentaba, si bien aumentó en febrero de este año, prácticamente estuvo 9 meses sin que el combustible aumentará en la República Argentina. Esto inexorablemente, con la inflación que tiene nuestro país, iba a convertir el mismo en una distorsión de precios con respecto a los países vecinos, porque eso no es solamente problema del Paraguay. Pero aparte de eso, se está produciendo también lo que es el movimiento de hormiga, en bidones y en tachos, porque claro, llevar el combustible de la Argentina, en el peor de los casos, cuesta la mitad o menos de la mitad”, manifestó Llorvandi.

Los factores que provocan la imagen de estaciones de servicio sin combustibles en la ciudad son varios pero tienen un denominador común, el precio. Llorvandi los enumeró, “Punto número uno, el atraso del precio de combustible en la República Argentina: con la inflación que tiene el país y el cambio del dólar. El que viene de afuera hace la conversión a dólares, que es la moneda patrón en latinoamérica al menos, y le ha quedado barato pagar un equipo o un tanque de combustible en la República Argentina; en auto o camioneta, cuesta, en el peor de los casos, la mitad que en cualquier país vecino, entonces lo que está pasando es algo que era imaginable, cualquier ciudadano de un país vecino viene a cargar aca”.

Por otro lado, este desfase en los precios por inflación y tipo de cambio también repercute en el volumen de compra que realizan las petroleras. “En mayo del 2021, el precio del petróleo era de 55 dólares el barril, hoy es de 90 dólares el barril; el precio del dólar oficial en el Banco Nación, en mayo 2021 fue de 98 pesos, hoy es 110 pesos por dólar. Entonces esta distorsión de precios sumada a que tenes una inflación mensual del 4%, más tarde o más temprano, terminan pasando precio, cuando vos pisas el precio como pasó en los combustibles. Ahora con esta distorsión de precios, quien va a salir al mercado exterior para comprarlo más caro afuera y venderlo más barato adentro, nadie”, agregó.

“Lo que está pasando es que el combustible que hay no alcanza y se está vendiendo todo el combustible que hay. Las petroleras, en muchos de los casos, están acotando el volumen de venta, no a su línea de bandera, si no a los blancos sin bandera. Argentina hace más de 15 años que no se abastece, necesita imperiosamente de las inyecciones externas o de productos destilados o de petróleo para poder dar cumplimiento al cupo interno”, continuó explicando Llorvandi.

A su vez, el secretario de CECHA consideró que esta situación se soluciona con la actualización de los precios. “Por lo menos la primera parte se arregla con el precio. Teniendo precios competitivos, si sos perolera y necesitas más producto, vas a salir al mercado internacional a buscar lo que te hace falta. Ahora si no tenes precio, por más que necesites volumen, no vas a salir a buscarlo, solamente vas a dar abasto y vas a dar cumplimiento a tu línea de bandera”, concluyó.

Cabe resaltar, por último, que el atraso en el precio de los combustibles, según las petroleras es del 30% desde el mes de diciembre, más un 20% de los impuestos del gobierno nacional. Durante este mes el aumento en los precios fue sólo del 9% en promedio.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp