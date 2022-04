Para Gerardo Morales, «Horacio y Macri van a ser candidatos los dos»

Compartir

El gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, anticipó una dura interna en Juntos por el Cambio por las elecciones presidenciales del 2023 ya que está convencido de que el ex presidente Mauricio Macri volverá a ser candidato.

“¿Para vos, Mauricio va a ser candidato a presidente?”, le preguntó a Morales la periodista Nancy Pazos, en su programa de radio Metro. “Para mí, sí”, respondió el gobernador jujeño sin titubear de manera convincente a pesar de que Macri aún no confirmó nada al respecto. “¿Y le explicaste a Horacio? Porque no se da cuenta, hay que avisarle..”, bromeó la conductora de Ruleta Rusa.

Morales, firme en sus convicciones, afirmó: “Horacio va a ser candidato y le va a competir a Macri y a Morales”.

A pesar de que Mauricio Macri privilegia sus actividades en el exterior no deja de mandar señales en medio de la interna que atraviesa la oposición, donde lo que sobran son aspirantes a suceder a Alberto Fernández. De hecho, admitió que está “listo para el segundo tiempo”.

Sus declaraciones fueron hechas tres días atrás cuando participó de manera virtual de una multitudinaria reunión del partido “Activar”, uno de los espacios que integran Juntos por el Cambio en Misiones que es liderado por Pedro Puerta. “En las próximas elecciones empieza el segundo tiempo”, arengó el exmandatario en alusión a que él mismo calificó a su gestión presidencial de “primer tiempo”, tal como lo menciona en su libro autobiográfico.

Para Morales, Macri sigue siendo el líder del PRO y considera que está en todos su derecho de volver a postularse. “Es un dirigente de opinión importante en Juntos por el Cambio, por eso lo que dice hay que mirarlo y hay que debatirlo hacia dentro de Juntos por el Cambio. Desde el radicalismo no estamos de acuerdo con reivindicar estas políticas neoliberales”, había dicho el titular del radicalismo la semana pasada en otra entrevista, donde también se diferenció de las declaraciones de Macri sobre Carlos Menem.

“El neoliberalismo destruyó por ejemplo la red de ferrocarriles y las economías regionales”, recordó Morales y pidió reflexionar sobre el daño realizado al país. “Por eso no estamos de acuerdo en reivindicar a Menem”, agregó Morales, quien afirmó que Macri “una confusión histórica”.

