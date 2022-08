Para Herrera los subsidios del Concejo Deliberante al transporte «es un parche»

Compartir

Tras la aprobación del subsidio de 5 millones de pesos para el Transporte Público de Pasajeros con fondos del Concejo Deliberante, el concejal de la oposición consideró que el monto no logra «subsanar» los inconvenientes de Crucero del Sur. «Nos tomó por sorpresa la propuesta», manifestó Diego Herrera, al Grupo de Medios TVO.

«Esperábamos que se trate el aumento de colectivo porque es lo que se venía rumoreando ya que a nosotros nos avisan sobre la hora las cuestiones, cuando llegamos nos informaron que no iban a aumentar porque el Concejo Deliberante quería ocuparse de algún modo para evitar esa circunstancia», relató el edil sobre los momentos previos a la última sesión.

Ante la propuesta acercada desde el oficialismo, el bloque opositor decidió acompañar la medida de que el Concejo Deliberante destine aproximadamente un 5% de sus fondos por mes, no así la Declaración de Emergencia al Transporte.

«En principio el subsidio es por tres meses mientras tanto vamos a seguir buscando soluciones porque esto es un parche, el monto no logra subsanar todos los inconvenientes de la empresa. También tiene que haber un sacrificio por parte del Municipio como lo veníamos diciendo, también por parte del Gobierno provincial. Obviamente la empresa tiene que prestar el servicio de forma adecuada sino el esfuerzo no tiene sentido», consideró Herrera respecto a la medida.

Cabe señalar que lo tratado en el Concejo Deliberante busca solucionar la crisis existente en el transporte público de pasajeros de la ciudad, que semanas atrás dejó sin servicio a miles de usuarios. En ese marco, la oposición había solicitado informes para evaluar si la empresa cumplía con las condiciones para prestar dicho servicio.

«No tuvimos mucho tiempo de analizar, pudimos hacer un cálculo muy rápido de números, calculamos a grandes rasgos que representa más o menos el 5% de los ingresos mensuales que recibe el Concejo Deliberante y puede sustentarse sin que afecte la operatoria normal del Concejo», sostuvo el edil.

Más allá de lo aprobado, son varios los concejales capitalinos que coinciden con funcionarios municipales en una cuestión, los subsidios al transporte y la desigual distribución con el Área Metropolitana de Buenos Aires, es la principal causa que afecta al servicio. «Tiene que venir una retribución de los fondos públicos nacionales en materia de transporte, CABA recibe un dinero muy importante, son todas cuestiones que van a estar en el tintero para poder resolver el tema del transporte al vecino», dijo Herrera en este sentido.

Pero aunque exista una coincidencia en este punto, desde la oposición insisten en que además se tienen que transparentar los controles sobre la empresa prestataria del servicio. «Se les volvió a resaltar para ver qué pasó con las respuestas y no tenemos información», reiteran.

«Carecemos de la información correspondiente para hacer un análisis integral, todavía no están dados los plazos para hacer las presentaciones judiciales que las estamos planeando, necesitamos que seamos sinceros y si hubo error que cada uno se responsabilice. La gente nos puso para legislar y al Intendente para administrar los recursos que la gente aporta con su impuesto, no tiene que haber un ocultismo pero acá parece que sí, entonces hay que transparentar», completó Herrera.

