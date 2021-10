Para Hugo Moyano, la oposición quiere «modernizar la esclavitud»

Compartir

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, afirmó que la oposición quiere «modernizar la esclavitud» y vaticinó que el Frente de Todos (FdT) va a «dar vuelta» los resultados adversos que obtuvo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se celebraron el pasado 12 de septiembre.

«La oposición habla de la modernización, pero lo que quieren modernizar es la esclavitud. Quieren quitar derechos y conquistas y todo lo que protege al trabajador, pero no lo van a lograr», sostuvo Moyano en diálogo con la radio AM 750.

En ese sentido, el dirigente Camionero destacó que Juntos por el Cambio (JxC) tiene «desprecio» por los derechos de los trabajadores, pero sostuvo que «la gente es muy consciente de eso y por eso «se van a revertir los resultados de las PASO en las elecciones generales del 14 de noviembre.

«Responsabilizan de todos los males a quienes generan la riqueza en el país que son los trabajadores. ¿Por qué no se eliminan el sueldo ellos?» , cuestionó Moyano en relación a los referentes de Juntos por el Cambio que impulsan proyectos para eliminar las indemnizaciones por despido.

En tanto, Moyano sostuvo que la reforma laboral «no está en la mente de ningún hombre del gobierno» porque si no «estarían traicionando a lo que representa el peronismo, a la clase trabajadora»

