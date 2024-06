Para Ibáñez el pago del SAC y el bono «es fruto de un manejo sin déficit y de contar con las cuentas ordenadas»

El pasado martes 18, el Gobierno de Formosa abonó el suplemento especial, no remunerativo, por única vez, de $200 mil a empleados públicos, activos y pasivos y además, en simultáneo, efectivizó el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) del primer semestre.

Al respecto, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, quien aseveró que “indudablemente esto es fruto de un manejo sin déficit, de mucho tiempo, y de no gastar más de lo que la provincia tiene, es decir, de contar con las cuentas ordenadas”, subrayando que el “el gobernador (Gildo Insfrán) es muy estricto en eso”.

Acentuó que ello representa una gran ayuda para el comercio formoseño, ya que “va directo al consumo y hasta a veces a la farmacia, porque lamentablemente (los precios de) los medicamentos han pegado un salto monstruoso”.

Indicó que “estamos pasando momentos difíciles” debido a las medidas que se vienen tomando a nivel nacional, razón por la cual “hay muchas necesidades más por satisfacer”. No obstante, remarcó que en Formosa “estamos cumpliendo con nuestras obligaciones principales, que son el salario del agente público, el mantener el sistema educativo, el de salud, de seguridad y la obra pública provincial”.

Sobre esto último, señaló que existen “algunos problemas con las obras públicas que dependían de fondos nacionales, debido a que están paralizadas”, apuntando que “se están haciendo gestiones y dialogando con Nación sobre este tema”.

Comentó que el Estado nacional “ofrece transferir obras que no va a continuar financiando para que las provincias las terminemos”, propuesta que “estamos analizando, pero ponemos un requisito previo”.

Ahondó explicando que “el problema actual que trae una obra paralizada por el Gobierno nacional desde diciembre del 2023 es que tienen deudas muy grandes con las empresas constructoras”, entonces, lo que se planteó fue que “nos transfieran la obra, pero que de esa deuda se haga cargo del organismo nacional que oportunamente la financiaba, de otra manera sería imposible”.

En ese sentido, advirtió que la preocupación de la provincia “son las obras grandes”, como por ejemplo las plantas de agua potable y los acueductos.

“Tenemos un acueducto muy grande, el del río Paraguay hasta Villafañe, que son 105 kilómetros de caños que están enterrados, pero nos faltan todas las obras complementarias”, amplió.

Además, “tenemos un montón de obras más que discutir y aclarar con Nación, porque queremos las obras, pero no las deudas”, insistió.