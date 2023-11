Para la AGN, la auditoria del FMI sobre el crédito de 2018 «es tardía» pero «importante»

Para la titular del organismo de control de Gobierno, existe una «responsabilidad compartida» en el caso del mayor préstamo que haya recibido país alguno, tanto por la administración del expresidente Mauricio Macri como por el propio FMI.

La auditora general de la Nación, Graciela de la Rosa, afirmó que la evaluación que realizará la Oficina de Evaluación Independiente (IEO) del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el crédito otorgado a Argentina en 2018 «es tardía pero importante», y cuestionó tanto el marco legal de la suscripción del préstamo por parte del Gobierno conducido en ese período por Mauricio Macri, como la posterior salida de capitales.

«Me tomó de sorpresa un poco porque hace mucho tiempo venimos discutiendo y hablando sobre este tema del préstamo. La decisión del FMI me parece un poco tardía, pero es importante al tomar varios aspectos de lo que fue este préstamo», enfatizó Graciela de la Rosa este sábado en diálogo con Radio 10.

Para la auditora, existe una «responsabilidad compartida» tanto por la administración del expresidente Mauricio Macri como por el propio FMI.

«Una de las cuestiones que analizó AGN es que se hizo a espaldas de la Constitución Nacional y del Congreso Nacional, y que no se tuvieron en cuenta normativas específicas en materia de administración financiera para la suscripción del acuerdo», explicó.

En ese sentido, puso el eje sobre la suscripción misma del crédito.

«No hubo siquiera un decreto. No estaba previsto en la Ley de Presupuesto de 2018 como fuente de financiamiento ya que en la misma ley no estaba la necesidad de financiamiento de semejante préstamo de US$ 45.000 millones», sostuvo e indicó que hubo un desvío «abismal» en el uso de fondos en la cuenta de inversión del presupuesto.

El crédito – recordó- fue firmado por el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

«En nuestro informe decimos que el ministro de Hacienda no estaba facultado por las leyes argentinas para firmar este acuerdo. Quien debería haberlo firmado es un ministro de Finanzas porque tendría que haber hecho un análisis de factibilidad para ver si Argentina estaba en condiciones de tomar este préstamo», precisó de la Rosa.

Por último, la auditora también señaló que hubo una responsabilidad del propio FMI. «Aparentemente, una de las cuestiones fundamentales (que se tocará en la auditoría interna del FMI) vendría a ser la cuestión de la salida de capitales. El artículo sexto del Fondo dice que los préstamos no se pueden usar para una salida considerable y continua de capitales, lo cual efectivamente ocurrió en Argentina», detalló.

Recordó, en ese sentido, que la propia AGN audio este tema y consideró que hubo una salida «continua y considerable» con «números y estadísticas» al respecto, aunque no se pudieron obtener datos detallados sobre su destino.

La Oficina de Evaluación Independiente (IEO) del Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que a fines de este mes comenzará la evaluación interna sobre el crédito, y uno de los insumos será el propio informe de la AGN.