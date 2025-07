“Para la Corte Suprema, Gildo Insfrán es un gobernador ilegítimo”

En un hecho sin precedentes en la historia jurídica argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución de la Provincia de Formosa, lo que obligó a la convocatoria de una asamblea constituyente para adecuar la Carta Magna provincial al sistema republicano de gobierno. Así lo explicó el Dr. Juan Montoya, abogado que patrocinó la acción de amparo que derivó en este histórico fallo, durante una entrevista en el programa radial «Expres en Radio».



Un fallo que sienta precedentes y busca la alternancia en el poder



Según Montoya, la Corte Suprema ordenó a Formosa «aggiornar su Constitución al sistema republicano de gobierno» a raíz de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 132. Si bien el fallo se centra en este artículo específico, el letrado enfatizó que se trata de una sentencia histórica, ya que es la primera vez que se declara la inconstitucionalidad de una constitución provincial en Argentina.



El Dr. Montoya explicó que la Constitución de Formosa no respetaba el sistema republicano de gobierno, tal como lo establecen los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional. Ante la pregunta sobre por qué esta situación no se detectó antes, dado que la Constitución provincial rige desde 2003, Montoya señaló que, si bien hubo intentos previos que no prosperaron, un cambio de criterio en la Corte Suprema fue determinante.



El abogado hizo referencia a dos precedentes clave en San Juan y Tucumán, donde la Corte declaró la admisibilidad de acciones relacionadas con leyes locales, lo que abrió el camino para la acción presentada en Formosa. «Me tocó a mí hacer esa interpretación jurídica de decir: cambiaron los precedentes de la Corte», afirmó Montoya.



Estos precedentes, sumados a la normativa internacional como el Pacto de San José de Costa Rica y una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), marcan un camino para que las democracias de la región «ajornen sus sistemas electorales para que se garantice la alternancia en el poder».



Montoya enfatizó que Formosa era una provincia donde la alternancia no estaba garantizada, citando el hecho de que el actual gobernador lleva «más de un cuarto de siglo» en el poder.



¿Insfrán, un gobernador ilegítimo?



El Dr. Montoya fue consultado sobre si el fallo de la Corte Suprema se refiere directamente al actual gobernador de Formosa. Si bien reconoció que el lenguaje del fallo puede ser técnico y difícil de interpretar para quienes no son abogados, aseguró que sí, el fallo alude al gobernador.



En particular, destacó el «voto contundente» del juez Rosenkrantz, quien no solo sostiene que el gobernador no puede ser reelegido, sino que además lo califica de «ilegítimo», al haber sido «elegido burlando el sistema republicano de gobierno».

Esta declaración, según Montoya, abre un abanico de interpretaciones sobre las implicaciones de la sentencia y la ejecución del fallo.



Este pronunciamiento de la Corte Suprema representa un hito en la defensa de la institucionalidad republicana y la alternancia en el poder en Argentina, sentando un precedente significativo para futuras interpretaciones constitucionales en las provincias.