Para la diputada Costa Ankenbrand el aumento salarial anunciado «sirve», pero no alcanza para sacar a los trabajadores de la pobreza

Tras el anuncio de aumento salarial realizado por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, la diputada provincial de la Unión Cívica Radical Ana Costa Ankenbrand indicó que si bien todo aumento sirve, éste no alcanza para sacar a los trabajadores de la pobreza por lo cual reiteró su reclamo por una “reparación histórica salarial”.

“La situación económica de los últimos años y en especial de los últimos 60 días ha sido una tragedia para los trabajadores”, comenzó contextualizando la legisladora.

En este sentido, expuso que la devaluación de la moneda por encima del 100%, suba de tarifas indiscriminadas, aumento geométrico de los combustibles y una inflación alimentaria fenomenal hace que la pobreza golpee fuerte a los trabajadores y la clase media.

“Este aumento sirve, pero no alcanza. Estamos por debajo de la inflación, y todo indica no nos ubicamos ni siquiera por encima de la indigencia”, insistió Costa Ankenbrand.

Reparación histórica salarial

Por último, la radical adelantó que el reclamo por una reparación histórica salarial para los empleados formoseños continúa vigente.