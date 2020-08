Para la jueza Figueroa, “la Corte no debe tener una concentración de poder como la que tiene ahora”

Compartir

La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa consideró que la Corte Suprema de Justicia “no debe tener una concentración de poder como la que tiene ahora” y, además, señaló que “siempre va a haber un sector de jueces y fiscales que se oponga y se resista a las reformas del sistema judicial”.

Al analizar la reforma propuesta por el Gobierno nacional para que se debata en el Parlamento, la magistrada sostuvo se trata de una iniciativa que “es bastante amplia” y “se estaba esperando”.

En este marco, en relación a las propuestas, la camarista destacó que “se crean juzgados, fiscalías, defensorías, se unifican fueros, pero también se amplían la cantidad de los juzgados y eso va a agilizar mucho los procedimientos”.

Con respecto a las causas ya iniciadas, aclaró que los procesos legales en trámite “van a seguir en los juzgados donde se encuentran, por lo que no van a ir a nuevos juzgados” porque recién “las causas nuevas que ingresen se van a sortear en los próximos juzgados”, si se aprueba la reforma propuesta.

En declaraciones a El Destape Radio, Figueroa se manifestó a favor de la ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia all señalar que, “en 1853, cuando se sanciona la Constitución Nacional, establecía nueve jueces en la Corte”, y relacionarlo con el crecimiento demográfico. “En 1869 se hizo el primer censo y había 1,8 millones de habitantes. Es decir que, con 1,8 millones de habitantes teníamos nueve jueces en la Corte y, hoy, con 44 millones solo tenemos cinco; no es proporcional”, completó.

En ese sentido, sentenció: “La Corte no debe tener una concentración de poder como la que tiene ahora. La Corte tiene que ser paritaria”.

Sobre la posibilidad de que un sector de los jueces y fiscales se opongan a la reforma, Figueroa afirmó que “siempre hay sectores que se oponen a los cambios. Calculo que alguna oposición va a haber”.

También, manifestó que “es injusta la generalización” que hay sobre los jueces, pero señaló que, “si hay jueces que no son probos, hay que sacarlos por el sistema previsto por la ley”. En esa línea, la camarista aseguró que “la mala prensa que ha tenido el Poder Judicial en estos años hace que tengan menos resistencia a la reforma” del mismo.