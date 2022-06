Para la Justicia, el abuelo que asesinó a tiros a su nieto actuó «en exceso de la legítima defensa»

Compartir

El fiscal general Juan Pablo Fernández justificó este jueves la excarcelación que se le concedió al militar retirado que asesinó de cinco balazos a su nieto en Bahía Blanca el lunes pasado al asegurar que existió un exceso en la legítima defensa.

Esto se debe a que el joven lo había golpeado momentos antes, aunque aclaró que “se deberá seguir investigando” el caso para ver si la calificación legal “cambia o se mantiene”.

”Tratándose de una persona mayor de edad y de un joven que lo había golpeado antes a mano limpia, el fiscal entiende que concurriría la legítima defensa, pero que habría un exceso porque fueron cinco disparos”, aseguró a Télam el representante del Ministerio Público con respecto a la situación legal de Domingo Faustino Berna, de 76 años.

El fiscal Jorge Viego le otorgó la libertad tras imputarlo por el delito de “homicidio calificado y por ser cometido con un arma de fuego, habiéndose excedido en la legítima defensa” contra su nieto Brian Berna, de 29.

”El delito fue caratulado como homicidio en la legítima defensa, motivo por el cual el castigo que corresponde es el que contempla una pena de uno a cinco años de prisión, por lo tanto al procesado no se le pidió la detención ya que el delito no es detenible”, aseguró Fernández.

De acuerdo al jefe de los fiscales de Bahía Blanca, “el ejemplo que normalmente se da es cuando en una pelea si con dos golpes derribás al adversario y ya no es peligroso y le seguís pegando en el suelo, ahí habría un exceso”.

”Hay que seguir investigando, analizar el hecho y las circunstancias que motivó al joven estar ahí a través de los testimonios, para ver si la calificación cambia o se mantiene”, concluyó.

Qué dijo la mamá

del joven asesinado

Mariel Berna, la mamá del joven asesinado, dijo este miércoles que la decisión de lo que hizo su papá fue “premeditada”. Según relató, el acusado “cerró el portón y fue a buscar el arma” y le dijo a su mamá que “cierre la puerta”.

”Ahí paso todo y yo lo vi, nadie me lo transmitió”, contó la mujer en diálogo con algunos periodistas que la consultaron en la puerta de su casa, ubicada enfrente de la vivienda de su padre, donde ocurrió el crimen.

Según manifestó, su padre “siempre fue violento, imponente y aplicando su profesión contra todo, tanto en la vida diaria, en la familia, en todo”, haciendo referencia a que es un militar retirado.

”Yo no me trataba ni con él ni con mi mamá”, expresó la mujer, al señalar que “siempre su concepto era que yo era la culpable de lo que le pasaba a mi hijo”, a quien le diagnosticaron un trastorno de personalidad y de conducta.

