Para la perito de parte, Facundo Astudillo Castro “tuvo una muerte violenta y por asfixia”

Los peritos oficiales y de parte avanzan en los estudios complementarios para llegar a establecer la causa de muerte, luego de que se confirmara que los restos óseos hallados en la ría del canal Cola de Ballena, en Villarino Viejo, pertenecen a Facundo Astudillo Castro.

La perito forense Virginia Creimer, que participa de los estudios por parte de la querella, sostuvo que el joven sufrió “una muerte violenta y por asfixia”.

Por otra parte, la especialista cuestionó el trabajo criminalístico desarrollado en el lugar en el que aparecieron los restos debido a que no se habrían seguido los pasos correspondientes.

“Llegando hasta donde se llegó en el procedimiento, hicimos la operación de autopsia, se tomaron las muestras correspondientes, entre ellas la de ADN, así que ahora lo que estamos esperando es el resultado de las muestras de entomología forense que nos va a permitir evaluar la data de la muerte, es decir hace cuánto tiempo que falleció Facundo”, señaló Creimer en diálogo con radio Cielo.

Además, sostuvo que el análisis odontológico dio “datos certeros” e importantes: “Por la tensión de los dientes del maxilar inferior de color rosado, eso nos está hablando de una muerte violenta por asfixia. Hay que determinar si esa asfixia se produjo por sumersión o por compresión extrínseca del cuello”.

Creimer contó que también se realizó el estudio de “las diamoteas” que son “fitoplanctons, bichitos muy chiquitos que se encuentran en el agua, que cuando une es sumergida en el agua entran en el torrente sanguíneo y llegan al corazón y también en los huesos”.

Y agregó: “Como solo teníamos huesos para evaluar, se evaluaron y hay que esperar al menos 15 días para tener los resultados. En conclusión, como lo anticipé antes de la autopsia, van a ser 30 días de ahora en más, para que nos reunamos todes les perites para llegar a una conclusión. Esperemos que una conclusión conjunta de cuál fue la causal de muerte de Facundo y tratar de estimar el tiempo, el momento en el cual se produjo”, señaló.

A su vez, la perito confirmó que los otros restos encontrados poco después del primer hallazgo también corresponden al joven que había desaparecido el 30 de abril cuando salió de su casa en Pedro Luro para ir a ver a su ex novia que vivía en Bahía Blanca:“Todos (los restos) pertenecían a Facundo. Lo que ocurrió es que hubo un nuevo hallazgo de restos óseos que pertenecían a otra persona, con lo cual podemos empezar a pensar que es parte del modus operandi de esta fuerza es descartar los cuerpos en ese lugar”.

Creimer apunta directamente contra la policía de la provincia de Buenos Aires: “Son más de 20 años haciendo este trabajo y los modus operandis se repiten. Las fuerzas de seguridad vienen a mis clases a ver hasta dónde avancé investigándoles y después van modificando de a poco para que no encontremos esas modificaciones. Pero hay cosas que son más fuertes, como la anécdota de la rana y el alacrán, es una cuestión de naturaleza”.

Los restos de Facundo habían sido encontrados semienterrados a unos tres kilómetros de un puente ferroviario de la zona conocida como Bahía de Ballenas, que está ubicada entre la localidad de General Daniel Cerri y Villarino Viejo, y que ya había sido el foco de varios rastrillajes.