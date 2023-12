Para Libres del Sur las medidas del actual Gobierno Nacional son «antipueblo»

La responsable territorial de la agrupación Libres del Sur, Beatriz Galeano dialogó con este matutino en relación al plan económico del actual presidente Javier Milei y aseveró que es “un proyecto antipueblo”. Además, opinó sobre el plan anti piquetes lanzado por la ministra Patricia Bullrich al que denominó como “proyecto de estado de sitio”.

Galeano comenzó diciendo: «el proyecto económico del actual presidente Javier Milei es un proyecto destinado a los más ricos, son ellos los que van a beneficiarse con todo este proceso de concentración de riquezas y transferencias de esas riquezas a los grupos concentrados, esta destinado precisamente a los ricos y obviamente atenta y va a atentar a toda la vida del pueblo argentino, debemos decir que así como esta planteado es un proyecto antipopular, acá se plantean despidos y esto va a traer consecuencias nefastas».

Y añadió que «habrá masas y masas de desocupados y al mismo tiempo aparecerán enfermedades que ya habían desaparecido como la tuberculosis, la desnutrición reaparecerá en las barriadas en los cuerpos de nuestros niños y adolescentes, Estamos ante un panorama catastrófico. El proyecto económico de Milei es un proyecto antipueblo por donde se lo mire».

Protocolo antipiquetes

En relación a las medidas desarrolladas por la ministra de Seguridad, indicó «hay que decir que es coherente con el proyecto económico y social que se plantean desde el Gobierno. Digo coherente en el sentido de que no hay forma de que este proyecto hambreador se sostenga y pase si no es con represión y muerte, es eso lo que sucederá».

«Lo que ha dicho en relación a los protocolos antipiquetes, es una declaración de estado de sitio de manera encubierta. Ellos saben que la gente saldrá a las calles porque va a haber hambruna por una cuestión básica que es que no habrá para comer, entonces necesitan reprimir y generar miedo desde ya, es por ello que solo habían pasado 72 horas de haber asumido en sus cargos, dieron a conocer sus medidas, inmediatamente dan a conocer un protocolo de miedo, persecución y de cercenamiento del derecho porque hablan y cortan el derecho a la demanda y a la queja en relación a una situación».

«Ellos saben que están vulnerando el derecho que tiene que ver con la alimentación, la salud y la educación y el trabajo que se plantean no otorgarle al pueblo argentino, nosotros repudiamos esto», acotó.

Por otra parte, comentó que el día viernes llevarán adelante ollas populares en diferentes barrios de la ciudad, en donde hablarán con los vecinos acerca del proyecto económico de Milei. La consigna de estas ollas será «Por una Navidad sin Hambre».

Por último, reiteró «las medidas dictaminadas por Bullrich la conocimos cuando nos negaban la posibilidad de manifestarnos, también en la Dictadura, durante el gobierno de Carlos Menem también, también con De la Rúa y Mauricio Macri».