«Para los pobres y los enemigos ni justicia»: la opinión de Piñeiro luego de que rechazaran el amparo por el desalojo a una vecina

El Concejal por la UCR, Gerardo Piñeiro, realizó un fuerte descargo contra la justicia luego de que rechazaran el amparo presentado para que Ana Mariela Díaz, la vecina desalojada en el Lote 111, recupere su vivienda.



«La Juez del Civil 2 rechazó sin tratar el Amparo contra el Ministerio de la Comunidad por el desalojo de Ana Mariela y sus 5 hijos menores. Sostiene que ella no presentó ningún papel que acredite que ‘alguna vez le adjudicaron el módulo’ y que tampoco tiene ningún papel que ‘acredite que se la desalojó'», comentó Piñeiro sobre el rechazo de la justicia.



Sin embargo, Piñeiro sostuvo que «Mariela presentó una copia del acta realizada en el Ministerio de la Comunidad donde consta que, al momento del desalojo, en el expediente, no había una resolución que ordene el desalojo y recupero del módulo, y que tampoco había una resolución que ordene que su módulo sería re adjudicado a otra familia».



«Los principales reclamos que hacemos es justamente que el Ministerio no le da ningún papel a las familias que se les adjudica los módulos y que son sacados por punteros políticos cuando quieren violando sus derechos», agregó el edil.



«Por esa razón Mariela denuncia que los que llevaron adelante su desalojo, lo hicieron en forma ilegal, violando su domicilio y el derecho a la propiedad familiar. Eso para la Juez no está garantizado por la Constitución», criticó.





Por último, mencionó que se presentó la apelación contra el fallo de la Juez y aseguró que acompañarán a la familia de Ana Mariela Díaz hasta que «se haga justicia».

