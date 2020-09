Para Mario Arce “Clorinda debe volver al mismo status sanitario que el resto de la provincia”

Compartir

El diputado nacional de la UCR Mario Arce hizo referencia a las cuestiones sociales suscitadas en la provincia de Formosa, el bloqueo de la ciudad de Clorinda y la disputa entre el intendente y el gobernador que aseguró “dejan de rehén a la gente”.

El legislador de la oposición resaltó que las manifestaciones en la ciudad de Clorinda “vienen siendo algo preocupante pues todos los días se va agravan los reclamos de la ciudadanía ante la falta de respuesta del gobierno, a quien le falta diálogo y alternativas para solucionar el conflicto, ya que no solo se debe atener al cuidado sanitario sino entender que hay mucha gente que vive del comercio y que hoy se ve imposibilitada de circular y trabajar”.

“Esta falta de sentido común de las autoridades y la pelea interna del gobernador con el intendente muestran las miserias políticas frente al complejo panorama nacional y local que vivimos”, expresó.

Seguidamente indicó que “el Gobernador no puede dejar de atenderle el teléfono a Celauro, espero que no sea un intento de generar un caos social en represalia porque eso sí sería un hecho de gravedad institucional”.

“La centralidad ya no es la pandemia que es mundial, sino la cuarentena estricta y la restricción de derechos que lleva adelante el gobierno provincial pegando muy fuerte en el sector privado”, dejó en claro.

Indicó Arce además que hay que buscar un “equilibrio” porque “la política tiene que ser la que resuelva ya que no se puede seguir impidiendo a los clorindenses realizar sus actividades comerciales es falta de sentido común”.

Escenario nacional

Por otro lado, al referirse al contexto nacional expresó que “la situación es delicada porque el gobierno no está trabajando más allá del marco de la pandemia, la cual lleva ya seis meses, pero no hay plan para pensar en el futuro”.

“La forma de mejorar la posición de la nación es generando fuentes de trabajo desde la industria, producción, con los emprendedores, pero no hay herramientas ni iniciativas en políticas públicas para optimizar esto, solo implementa parches y se busca la manera de sacarle al que genera fuentes de trabajo genuinas”, dijo.

Agregó el diputado que es el Estado quien debe ser promotor de potenciar políticas para asegurar el trabajo digno, agregando que “el gobierno solo da sin ningún tipo de contraprestación o perspectiva a futuro, sin que la producción pueda mejorar”.

“Vamos al camino en que ya no estaremos en pandemia y la economía argentina debe crecer, pero es el Estado quien debe potenciar todas las actividades, de esta manera la gente que no tiene trabajo o está en una grave situación económica el día de mañana va a poder acceder a un trabajo, esto es lo que permite al ser humano vivir con una determinada calidad de vida, que le permita poder educarse, alimentase y acceder a una vivienda, por ello el camino no es el correcto y las variables macro económicas en lo que hace al desempleo, índices de pobreza, indigencia, han empeorado y no hay un gobierno que trabaje de forma seria para mejorar la situación de los argentinos”, finalizó.