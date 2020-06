Para Mario Arce, la intervención de Vicentin “es apresurada, arbitraria e intempestiva”

Compartir

El diputado nacional Mario Arce (Juntos por el Cambio) se refirió al anuncio de esta semana del gobierno nacional de intervenir Vicentin, empresa familiar originariamente de bandera nacional que lleva casi 90 años en nuestro país, “apelando a numerosos argumentos”.

En ese marco, el funcionario aseguró que más allá de los instrumentos normativos que se utilizan (decreto) y “que son cuestionables desde lo jurídico, creo que se debe analizar en si es el momento y cuáles son sus implicancias”.

“Como primera cuestión hay que saber que es una empresa que está en concurso judicial (no en quiebra como muchos alegan), es decir hay un juez y un síndico encargado de auditar y preservar los activos de grupo, su operatividad y las más de 5000 fuentes laborales que están en juego. La instancia procesal está plenamente en curso, con la posibilidad de acordar con los acreedores”, acotó.

Afirmó en ese sentido que la decisión del gobierno nacional “no solo es apresurada, arbitraria e intempestiva, teniendo en cuenta que hay un proceso preventivo en curso, sino que también incurre en una extralimitación de sus facultades, porque pasa por encima al juez natural, que es parte de otro poder del Estado”.

Cabe señalar que Vicentin conforma un holding (o grupo) con otras 20 empresas como por ejemplo Friar Reconquista cuyos balances arrojan ganancias o superávit.

“Está claro que si van por estas empresas del grupo, violan un principio constitucional como la propiedad privada reconocida en nuestro ordenamiento jurídico y lejos estaríamos de un salvataje sino que repetiría la práctica de países como Venezuela donde no se respeta la seguridad jurídica, siendo un peligroso antecedente para el resto de las empresas que tienen cuentas en orden y hacen bien su trabajo”, alertó.

“Estigmatizar a las empresas que apuestan al país no creo que sea el camino, lo que sí me parece es que si hay responsabilidades penales entre miembros de la empresa y ex funcionarios por préstamos otorgados, deberán ser investigados y resueltos por la justicia y no por acciones oportunistas o valoraciones políticas que haga el kichnerismo. Para eso vivimos en un Estado republicano con sus poderes independientes”, opinó Arce.

Aseguró al respecto que “con el anuncio de expropiación también se ha escuchado utilizar conceptos que no reflejan la realidad, como la idea de que esto permitirá que los alimentos lleguen a la mesa de todos los argentinos y que el Estado podrá intervenir en la fijación de precios. Sin ser un especialista en la materia, resulta llamativo, ya que es una empresa que exporta el 95% de su producción y los valores lo determina el mercado internacional”.

“No me opongo a la intervención del Estado si se hace de manera seria e inteligente, si se respetan las reglas de juego y la división de poderes. Esta decisión vuelve a repetir viejos modelos y malas prácticas que nos llevarán a errores que deberán pagar todos los argentinos”, aseveró.

“Hay muchísimas cosas para agregar pero independientemente del desenlace que tendrá, la realidad indica que los argentinos volvimos a profundizar y a caer en la grieta que no nos permite construir los consensos necesarios para lograr construir un país sustentable a largo plazo”, finalizó.