Para Mayans, faltazo de los jueces “sienta un precedente muy malo”

El jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, dijo que “sienta un precedente muy malo” la decisión de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli de faltar a la audiencia de la Comisión de Acuerdos que debía resolver sus traslados.

“Es la primera vez, que yo recuerde, y he sido varias veces miembro de la Comisión de Acuerdos, que tres magistrados se niegan a concurrir a una Audiencia Pública ante el Parlamento”, recordó Mayans.

El senador formoseño consideró que “realmente sienta un precedente muy malo el de no cumplir con lo que dice la Constitución Nacional, que, tras los pasos por el Consejo de la Magistratura, y el pedido del Poder Ejecutivo, deben concurrir al Congreso para que se les dé o no acuerdo”.

“A funcionarios que se nieguen a presentarse ante el Parlamento argentino, ante los representantes de las provincias, no podemos darle el acuerdo. Sin dudas nos hubiese gustado escucharlos, saber cuáles son sus visiones de la justicia, pero no han concurrido y esto es grave”, sentenció el legislador formoseño.

Tanto Bruglia como Bertuzzi integraban el Tribunal Oral Federal 4 con sede en Comodoro Py y fueron trasladados para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal, que actúa como primera instancia de revisión de todas las decisiones de los doce juzgados de instrucción, que tramitan causas por corrupción en la función pública, narcotráfico y trata de personas, entre otros delitos federales.