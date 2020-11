Compartir

El voleibolista se retiró a sus casi 40 años, tras defender la camiseta argentina desde los 16, en distintas etapas.

En tiempos de pandemia, experimentados deportistas de elite aceleraron su decisión del retiro. Así como en el fútbol acaban de despedirse de las canchas Fernando Gago y Javier Mascherano; Santiago Darraidou también le pone fin a su notable carrera como jugador en el seleccionado de vóleibol argentino. “Para mí la Selección siempre fue prioridad, representar a la Argentina fue lo más lindo que me pasó en mi carrera deportiva”, expresó el hombre de casi 40 años, con pasado en varias ligas de distintos lugares del mundo.

“Tenía 16 años cuando me puse la camiseta argentina por primera vez. Jugué en selecciones de menores, juveniles y luego llegó el momento de ponérmela con la Mayor. Defenderla significó algo increíble, un gran orgullo, una emoción que nunca voy a dejar de sentir. Mi último partido con esta camiseta fue en 2017 -temporada en la que jugó Liga Mundial, Sudamericano, Panamericano y Premundial- y después de tantos años guardo recuerdos imborrables, como cuando concentrábamos en el viejo hotel del CENARD”, rememoró el opuesto, ganador del diploma olímpico en Atenas 2004.

Darraidou fue además integrante del seleccionado en dos Mundiales (2002 y 2014), tres Ligas Mundiales (2002, 2005 y 2017) y una Copa América (2005), entre distintas competencias internacionales. “La situación de pandemia fue muy difícil. En lo particular me afectó y tiene que ver con mi retiro, es una crisis muy fuerte la que estamos atravesando y esperemos que pase lo más pronto posible”, analizó quien en 2016 mostró también su compromiso por el deporte con una acción contundente afuera de las canchas, al aceptar la vicepresidencia de JuAVA (Jugadores Argentinos de Voleibol Asociados), entidad presidida por el exjugador Sebastián Firpo.

Por su gran rendimiento deportivo en 2002, tras sus inicios en el Club Italiano y su paso por Luz y Fuerza de Necochea, Ferro Carril Oeste y Coyote de Salta, emigró a Italia y de ahí fue transferido a Grecia y luego a Turquía. En 2005 volvió a la Argentina para jugar en Bolívar y enseguida nuevamente viajó para jugar en el exterior. Desde 2006 a 2011 sus destinos fueron Brasil, Grecia, Turquía, España Italia, Grecia, Italia, en ese orden. Al regresar al país se puso las camisetas de MSM Bella Vista, Sarmiento, Bolívar, UNTreF y Ciudad.

A la hora de dejar su mensaje a los más jóvenes. El “Zurdo” sintetizó: ”Si jugué hasta casi mis 40 años es porque hice un esfuerzo diario, entrenando siempre y tratando de transmitir a los más chicos que el voleibol además de un juego es un trabajo, una profesión. Siempre fui muy exigente. Y ese es mi mensaje, el que exige debe hacer y eso motiva”.

Por último se refirió a su futuro: “Quiero seguir vinculado al voleibol, después de 22 años con experiencia como jugador en distintas ligas del mundo me encantaría volcar mi conocimiento desde la gestión deportiva o también desde el entrenamiento. Amo este deporte y me gustaría seguir aportando desde afuera de la cancha”.

