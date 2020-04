Para minimizar el impacto, adecuan medidas económicas por la extensión de la cuarentena

Compartir

El Subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia, Horacio Cosenza, se refirió nuevamente a las medidas adoptadas para minimizar el impacto económico de la pandemia, brindando una actualización al respecto que tiene en cuenta la nueva extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio y las disposiciones locales respectivas.

En primer lugar, hizo referencia a que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dispuso por Resolución la creación del servicio web denominado “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP” dentro de la su sitio, al cual deberán ingresar todos los empleadores a efectos de que, en los casos que así se determine, puedan acceder a los beneficios previstos en el Decreto Nº 332/20 y su modificatorio, para lo cual deberán registrarse entre los días 9 y 15 de abril y suministrar la información requerida entre los días 13 y 15 de abril de 2020.

Los sujetos cuya actividad principal se encuentre incluida en el listado de actividades publicado en el sitio web institucional (http://www.afip.gob.ar) y hayan cumplido con la obligación de registración gozarán del beneficio de postergación del vencimiento para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino del período devengado marzo de 2020.

Cosenza manifestó además, en referencia al DNU 332, que se encuentra también en plena vigencia la Asignación Compensatoria de Salarios, definido 3 en escalas: 1°) hasta 25 empleados, el 100% del salario bruto con un valor máximo de hasta $16.875, qué corresponde a 1 (un) salario mínimo vital y móvil (SMVM); 2°) de 26 a 60 empleados el 100% del salario bruto con un valor máximo de hasta $12.656,25 (75% del SMVM); 3°) y último caso de 61 a 100 empleados el 100% del salario bruto con un valor máximo de hasta $8.437,50 (25% del SMVM). El Programa REPRO o Programa de Recuperación Productiva se utilizaría para aquellas empresas no incluidas en los casos anteriormente mencionados, siendo la prestación mínima por trabajador de $6.000 hasta $10.000.

También, mencionó como positivo que el Banco Central haya determinado que los saldos de las tarjetas de crédito podrán refinanciarse con tres meses de gracia, en hasta nueve cuotas y con una tasa de interés máxima del 43% anual.

Otras disposiciones como la extensión de plazos para presentar cheques, hasta 30 días en cheques comunes o diferidos, con la posibilidad de una segunda presentación de cheques rechazados por falta de fondos, así como que los Bancos no podrán aplicar comisiones a sus clientes por el rechazo de cheques, son igualmente destacables.

Por otra parte, el Programa AHORA 12 se extendió hasta el 30 de junio con la incorporación de nuevos rubros como alimentos, bebidas, insumos médicos y medicamentos, rubros esenciales ante la emergencia sanitaria. Se prohibieron los despidos según el DNU 329/2020 y se formó el Fondo de Garantía para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas por un total de 30 millones de pesos según decreto 326/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo.

El funcionario hizo hincapié en los esfuerzos gubernamentales, como el congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos; el pago extraordinario al personal de seguridad y salud de $5000; el Bono extraordinario para jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH y la AUE; el ingreso familiar de emergencia (IFE), para trabajadores no registrados y monotributistas y los Precios Máximos de Referencia para la venta al consumidor, alcanzando desde Hipermercados hasta pequeños autoservicios.

Ante la actual situación de cuarentena, semana a semana, y viendo caso por caso, se viene flexibilizando e incorporando nuevos rubros a la actividad económica priorizando aquellos que son necesarios, como la atención bancaria, que empezará a brindarse por turnos, o los talleres o gomerías afectados al mantenimientos de vehículos utilizados en el servicio comunitario.

Créditos

Sobre las líneas crediticias, Cosenza explicó que se encuentran disponibles los créditos para PYMES para el pago de sueldos a tasa fija del 24%, para lo cual tienen que completar la solicitud de cada Banco. En el caso del Banco Formosa, se realiza de manera digital en su página web y ya se informó que, en menos de una semana, se han aprobado y liquidado 10 operaciones para cubrir los salarios de casi 100 empleados y se encuentran en período de completar información y análisis cerca de 150 solicitudes más, para cubrir los salarios de más de 2.400 empleados.

También, están disponibles los Créditos BICE para MiPYMES, para capital de trabajo con una tasa del 19% anual fija, para empresas con aval de SGR o fondo de garantía y un plazo de hasta 12 meses, con un máximo de 6 meses de gracia, al cual pueden acceder por medio del sitio web de BICE o llamar al 0800 444 2423.

Con respecto a los Créditos del Banco Central para proveer capital de trabajo a las empresas: el monto máximo será el equivalente a la nómina salarial de la empresas registrada en el último F.931, con una tasa fija anual del 26% y un plazo de 180 días. Las nuevas líneas del Banco Nación tienen un monto máximo equivalente al importe de un mes de ventas, con Tasa fija anual del 24% y Plazo de cancelación de 18 meses.

El Consejo Federal de Inversiones (CFI), replanteó algunas condiciones, disponiendo que, para los créditos de hasta $ 400.000 (anteriormente $300.000) y sin exigencia de garantía real, la tasa disminuye en un 50%. Se establece, además, que si la tasa resultante excediera el 15%, este porcentaje será el tope máximo de tasa de interés a aplicar al crédito, bonificando el CFI el porcentaje que la supere. Al 08 de abril de 2020 la tasa resulta del 9.10%. Para los créditos de capital de trabajo se amplía el monto de $1.800.000 hasta $2.500.000 y se establece que si la tasa resultante excediera el 30%, este porcentaje será el tope máximo de tasa de interés a aplicar al crédito, bonificando el CFI el porcentaje que la supere.

Desde la cartera de Economía se alienta a usar estas herramientas y otras existentes que día a día el Gobierno Nacional va poniendo a disposición de todos los ciudadanos y empresarios argentinos para paliar los efectos colaterales de la pandemia.

Cosenza coincidió con los últimos dichos del presidente, pidiendo a todos que entiendan y valoren la cuarentena, e hizo hincapié en que Formosa se rige por las decisiones que toma Nación y que si bien a partir del nuevo decreto mencionado ayer, algunas decisiones las podrán tomar las provincias, cualquier modificación que se quiera realizar frente a la situación de cuarentena en la que nos encontramos, deberá ser con previa autorización.

Para cerrar manifestó que hay que cuidarse y respetar el aislamiento social para cuidarnos, recordando hay un gran trabajo mancomunado, desde el Gobernador hasta personal de salud, de seguridad, municipal y también de todas las personas que desde sus casas, cumpliendo las recomendaciones, logramos que no hayan aún casos en la provincia.