«Para nosotros no hay amistosos, los jugadores se juegan muchísimo»

El entrenador de la Selección Argentina estuvo presente en un evento en Miami y analizó los próximos compromisos en Florida y Chicago.

Este martes, Lionel Scaloni dijo presente en un evento que la AFA realizó en el Chase Stadium, la casa de Inter Miami, y habló acerca de los próximos compromisos que afrontará la Selección Argentina ante Venezuela y Puerto Rico durante la gira por Estados Unidos.

La Albiceleste se enfrentará a la Vinotinto el próximo viernes 10 de octubre en Florida y luego será rival de los Boricuas el siguiente lunes 13 de octubre en el Soldier Field de Chicago. ¿Qué dijo el entrenador antes de los amistosos?

Lionel Scaloni habló

en el evento de la

AFA en Miami

«Es evidente que los triunfos o las victorias han ayudado a que la marca AFA crezca. Eso es gracias al trabajo de la gente de marketing y eso es fundamental. Esperemos que siga así. Esperemos que todo lo positivo continúe y, si no es así, que también sigan viniendo, porque es lo más importante. El respaldo a la AFA y a todos nos hará crecer. Así que agradecemos a ellos y a la AFA por haber venido en representación del cuerpo técnico, de los jugadores que están descansando y, por eso, ninguno ha venido», expresó el DT en su primera intervención.

«Sentimos que cada vez que hay un partido con esta camiseta, sea de competición oficial o amistosa, es algo único. Poder jugar también fuera de nuestro país, que los argentinos que están afuera puedan venir a ver es lindo. Para nosotros nunca hay amistosos, para los jugadores tampoco y ellos lo saben muy bien. Están en un momento importante para lo que viene y saben que se juegan muchísimo. De parte nuestra vamos a intentar de que disfruten del partido, que sepan que ellos se van a brindar al máximo», comentó sobre cómo van a afrontar los duelos en suelo estadounidense.

Otamendi se pierde el debut

Se confirmó la suspensión de un partido para Nicolás Otamendi en la selección argentina de cara al debut en el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026. Así se publicó en un boletín de la FIFA con fecha de este martes 7 de octubre, donde especificaron su sanción y la multa económica que recibirá la AFA por la expulsión que recibió el defensor en el partido ante Ecuador por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

En el informe disciplinario publicado por la FIFA en el que se detallaron las suspensiones de futbolistas y federaciones que participaron de las Eliminatorias camino al Mundial 2026 figuró la pena de un partido de sanción contra Otamendi: “Evitar un gol u oportunidad manifiesta de gol al equipo contrario”. Además, la AFA recibió una multa de 5.000 francos suizos (unos 6.300 dólares). Lo mismo ocurrió con el ecuatoriano Moisés Caicedo, que también vio la roja en ese encuentro contra Argentina en Guayaquil.