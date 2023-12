Para Olivera con lo que se viene hay una «nueva identidad política»

Este fin de semana visitó el piso de Expres en Radio, el ex concejal capitalino y dirigente radical Fabian Olivera quien entre otros temas también opinó de lo que se viene después del 10 de diciembre. “Yo creo que con lo que se viene hay una nueva identidad política”, dijo, al referirse al gobierno del literario Javier Milei.

“Mas allá de la ideología y partido de cada uno, elegirán a los mejores hombres y trabajarán con los denominadores en común”, comenzó diciendo y agregó que “el gabinete que está armando Milei ideológicamente es bastante mezcladito”.

En este marco Olivera señaló que cree que con lo que se viene hay una “nueva identidad política” y que “hay radicales que jugaron muy fuerte con Milei, otros que no, lo mismo pasa con los peronistas”

“Creo que tanto a nivel nacional como provincial se viene una etapa de la política donde la convivencia entre distintas ideologías se va a dar”, avizoró.

“Una lluvia atípica”

Por otro lado, el entrevistado fue consultado por su labor durante las precipitaciones registradas hace una semana atrás, donde cayeron más de 200 mm en cuestión de horas, que terminó anegando toda ciudad. “Fue una lluvia atípica, creo que desde hace 18 años no llovía de la manera en que lo hizo. Pensar que la ciudad se inunda porque las bombas no funcionan es una burrada”, indicó

Y aclaró: “yo fui a recorrer algunas bombas de la ciudad porque justamente se hablaba de que por su causa se estaba inundando la ciudad, y sinceramente todas estaban funcionando como corresponde”.

“Fue una lluvia que me sorprendió, y eso que anduve muchísimas veces por los barrios cuando se registraban precipitaciones extraordinarias. No hay que olvidar que la ciudad está preparada para soportar 60 mm por hora”, sentenció, reiterando que lo de la semana pasada se trató de un fenómeno donde cayeron muchísimos mm en poco tiempo, el triple de lo que los desagües de la ciudad pueden soportar.