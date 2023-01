Para Paoltroni la falta de agua en el interior provincial se debe a la falta de obras

El candidato a gobernador realizó una nueva recorrida por varias localidades del oeste formoseño e indicó que, sumado a las cuestiones climáticas, la falta de agua potable se debe a la falta de infraestructura. «También se traduce en un problema de imposibilidad de tener agua para el consumo humano», manifestó Francisco Paoltroni al Grupo de Medios TVO.

«Fuimos haciendo un recorrido en todas las localidades que están a la vera de la ruta 86 desde Zalazar hasta El Algarrobal, y terminamos cerrando con una asamblea ciudadana en Guadalcázar. Ahora estamos hace 3 días en Lugones y tenemos nuestro cierre con esta modalidad de asamblea ciudadana y presentación de propuestas» agregó Paoltroni.

En dicha recorrida, el empresario y candidato a gobernador para las próximas elecciones, dialogó con los pobladores presentando sus propuestas en el marco de su candidatura. Además, analizó la situación que atraviesan varias comunidades en relación a la falta de agua para consumo humano.

«En la provincia es tremendo el tema del agua. Primero tenemos que remarcar que estamos en el tercer año en Niña, entonces es muy agravante para la situación ya que no contamos con las obras correspondientes para tener esto resuelto en ninguna localidad», indicó.

Para Paoltroni, el problema de abastecimiento de agua potable se debe a la carencia de obras de infraestructura que posibiliten una buena producción y distribución de agua. También sostuvo que esta carencia se observa en la construcción de viviendas con aljibes en los que se podría almacenar el líquido.

«También viene de un problema de vivienda porque principalmente en el oeste, resolver el tema del agua para consumo humano se trata de tener viviendas acordes con la cantidad de metros correspondientes, canaletas y aljibes, entonces uno puede llegar a contar con agua de red para diferentes usos, menos para el consumo humano porque en muchos casos no son aptas, pero eso se resuelve con una buena cosecha de agua», explicó el productor.

De esta forma, algunas de las propuestas transmitidas en las asambleas realizadas consisten en mejorar estas condiciones y en otorgar también los títulos de propiedad a los vecinos de las diferentes municipalidades y comisiones de fomento. Con esto, sostuvo, se puede aliviar el problema relacionado con la provisión de agua.

«Cuando hablamos de los niveles de pobreza e indigencia de la provincia, la gran falencia también es la vivienda, entonces también se traduce en un problema de imposibilidad de tener agua para el consumo humano», dijo.

Pero otro de los puntos remarcados por los vecinos con los que diálogo el candidato, también son aquellos relacionados con las fuentes de trabajo en la provincia ante las enormes pérdidas económicas que acarrea como consecuencia el actual déficit hídrico.

«Tenemos una gran demanda de trabajo absolutamente en todos los rincones de la provincia; tenemos una gran demanda de apoyo a la producción, venimos en total caída de la cantidad de vacas en la provincia, está seca no ayuda en nada, al contrario, acelera la caída de producción y stock vacuno y eso nos va a traer más pobreza hasta que no empecemos a cambiar el rumbo, a generar políticas claras para el desarrollo de todas estas actividades privadas», mencionó.

