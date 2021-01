Para Piñeiro, “la salud del trabajador municipal está en riesgo por el estado de abandono que se encuentran los edificios y corralones”

Compartir

El Concejal Gerardo Piñeiro expresó que al tomar conocimiento en las condiciones que trabajan los empleados municipales, comenzó a interiorizarse a los efectos de dar a conocer y realizar las denuncias correspondientes.

Entre las dependencias de la Secretaria de Servicios Públicos que esta a cargo del Ing Fernando Acevedo y de él depende la Dirección de Electrotecnia y Alumbrado Público que está a cargo del Ing. Fabián López Ortiz donde se pueden ver la falta de inversiones en elementos de seguridad, higiene y el estado abandono en las áreas más sensibles, poniendo en riego la salud de quienes son prestadores de servicios esenciales en tiempos de pandemia. Sostuvo el edil.



En el corralón municipal del Barrio Virgen del Rosario sobre calle Santa María de Oro esquina Hipólito Irigoyen, trabajan 48 personan, 38 son empleados de la Municipalidad y 10 coopertivistas que presentan servicios para la Municipalidad de Formosa. Una forma legal de precarización laboral. En dicho Corralón trabajan los empleados de la Dirección de Electrotecnia y Alumbrado Público.

Estas reparticiones no cuentan con matafuegos, elementos de primeros auxilios, salidas de emergencia, etc.. recalco Piñeiro.

La Municipalidad no respeta los reglamentos y protocolos de seguridad e higiene laboral establecidos en el estatuto para el empleado público.

Los empleados municipales ni los cooperativistas que prestan servicios, no cuentan con la cobertura de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) por accidente o enfermedad laboral.

Pero lo peor y grave es en las condiciones inhumanas en la que deben trabajar; no cuentan con agua potable ni luz eléctrica en los baños, todas las instalaciones están en un absoluto estado de abandono y falta de higiene, generando con ello un ambiente inadecuado para desarrollar una vida laboral. Mucho más en estos tiempos de pandemia por el COVID-19, poniendo en situación de vulnerabilidad a los trabajadores municipales.

Ante la delicada situación sanitaria por la que nos encontramos atravesando, es inconcebible que desde el propio Estado que debe garantizar que todos los formoseños volvamos a tener una vida segura, sea el que genere por desidia un abandono como el que pudimos constatar, y ante esta situación vamos a impulsar los pedidos de interpelación ante el Consejo Deliberante de los funcionarios responsables, e incluso denunciar penalmente, para que se investigue esta situación en la justicia. Finalizó el Concejal capitalino Gerardo Piñeiro.

