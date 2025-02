Para Politikon, el país se encuentra en una situación de relativa estabilidad económica

Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikon Chaco, brindó un análisis detallado sobre la inflación en el país, en diálogo con el Grupo de Medios TVO. Pegoraro destacó dos procesos paralelos que están marcando el rumbo económico actual: la consolidación de una política de desinflación y el desafío de seguir reduciendo los niveles de inflación a pesar de los obstáculos.

En primer lugar, Pegoraro destacó la tendencia a la baja significativa de la inflación, que culminó en enero con un 2.2% a nivel nacional, el número más bajo en mucho tiempo. Este dato marca un avance importante en el esfuerzo por controlar la inflación, aunque, como subrayó el especialista, no es suficiente para bajar de manera estable a los niveles deseados.

“Lo que estamos viendo es una consolidación de un rumbo de desinflación, pero también es cierto que se ha producido un amesetamiento dentro de un rango del 2.2% y el 2.5%”, explicó Pegoraro.

Según su visión, el desafío más grande para el gobierno será lograr que la inflación se ubique por debajo del 2% y mantener esa tendencia.

Hace algún tiempo, varios analistas especulaban con que la inflación podría perforar el piso del 2% hacia mediados de 2025, pero Pegoraro señaló que esa meta podría alcanzarse antes de lo esperado, posiblemente entre los meses de marzo y abril.

Este avance podría marcar un punto de inflexión en la economía argentina.

Hasta ahora, el país se encuentra en una situación de relativa estabilidad económica, según el director de Politikon Chaco, aunque el desafío sigue siendo mantener esta tendencia a la baja y asegurar que la inflación no vuelva a repuntar.

Este análisis de Pegoraro refleja una situación compleja pero optimista en términos de desinflación, un proceso que el gobierno tendrá que seguir manejando con cautela para no perder los avances conseguidos.