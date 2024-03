Para reactivar el transporte urbano, UTA analiza «salirse» de la SUBE

Ayer, a la mañana, se llevó adelante, una reunión entre trabajadores de la empresa Crucero del Sur quienes analizaron opciones para reactivar el servicio de transporte urbano en Formosa, donde, una de ellas es “salirse” de la SUBE y cobrar una tarifa plena a todos los usuarios.

Diego Mendoza, secretario general de la UTA, dijo al Grupo de Medios TVO que “se plantearon unas ideas, y ahora hay que trasladar eso a la empresa y al Municipio para ver si se le puede dar curso y así destrabar el conflicto”.

“La propuesta consiste en salirnos nuevamente del régimen SUBE, no puedo dar muchos detalles porque no lo tengo confirmado, además esto hay que hablarlo con la Municipalidad y la empresa, entonces tampoco queremos crear falsas expectativas en los usuarios”, continuó.

Asimismo, Mendoza expuso que actualmente hay dos tarifas: “una es la plena que pagan $690, y la otra los atributos que en el mejor escenario tardan dos meses en venir que es prácticamente más del 45% de la población que tiene ese beneficio, es decir, son más los pasajeros que pagan 310 pesos de los que paga 690”.

Y añadió: “el planteo de los compañeros es salir a trabajar y que cobremos los 690 a todos, entonces es una plata que quedaría en Formosa y destrabaría de algún modo la situación en que estamos; quizás esto no soluciona toda la cuestión, pero gran parte de nuestro problema se estaría subsanando”.

Por otro lado, Mendoza señaló que el fracaso de la reunión del jueves en la Subsecretaría de Trabajo generó mayor malestar “entre los compañeros”.

Fracaso de la audiencia

El jueves, finalizó, sin éxito, una nueva Audiencia de Conciliación entre la Empresa Crucero del Sur Agrupación y el Gremio de Choferes (UTA) para lograr un acuerdo en virtud de las deudas que la transportista mantiene con sus operarios, por lo tanto, continuará el paro que afecta al transporte urbano de pasajeros en esta capital.

En el acto estuvieron presentes el titular de la Subsecretaría de Trabajo, Julio Valdés, la representación de la Empresa, encabezada por Flavio Nicolino y el Abogado Horacio Lozina, el Sindicato con su titular Diego Mendoza, acompañado de su Asesor Letrado Daniel Lombardo y por la Defensoría del Pueblo de la Provincia su Secretario Letrado, José Porfirio García y el Asesor Leonardo Sánchez.

Abierto el acto y luego de un intercambio de conceptos no se pudo llegar a un acuerdo dado que los representantes de la empresa manifestaron que no le es posible abonar las deudas laborales para con sus empleados, dado que existe mora por parte de la Municipalidad en el envío de remesas de subsidios atrasados a la par que el Gobierno Nacional ha decidido eliminar los aportes que realizaba en materia de transporte público.

Por lo que las partes solicitaron un cuarto intermedio convocando a una nueva Audiencia para el próximo martes 26 del corriente mes a fin de lograr la solución al conflicto planteado, reiterando la invitación a la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, en su carácter de concedente de la prestación del servicio público de transporte urbano de pasajeros de la capital en el entendimiento que el conflicto excede de lo estrictamente laboral ya que se hace preciso asegurar la tranquilidad, movilidad, seguridad y bienestar de los usuarios del transporte público quienes diariamente necesitan del mismo para la realización de sus actividades habituales, situación atendible si se considera que el de Formosa se encuentra entre los tres municipios de todo el país que aún no ha resuelto la situación del transporte urbano, luego de que el Gobierno Nacional retirara el subsidio para el funcionamiento del sistema en todo el país.

Al respeto del Ombudsman Provincial, expresó que “es más que urgente que la actual situación sea superada, más de 60.000 personas, vecinos de la ciudad capital, utilizan en forma exclusiva el transporte público como único medio para movilizarse diariamente. Esperamos que las autoridades competentes del municipio, que, en el día de la fecha por intermedio de su flamante Director de Transporte, Fabián Olivera, hablaron de llamar a nueva licitación, puedan encontrar, conjuntamente con la Empresa Crucero del Sur y la UTA, hasta tanto medie una solución de fondo, una alternativa de manera temporal a la crisis que se vive, en la cual reconocemos que los usuarios y los operarios de la transportista se llevan la peor parte”.