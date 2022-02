Compartir

Néstor Vázquez, secretario general de ATE en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO adelantó que para el reclamo salarial que realizarán este año, tendrán en cuenta la «inflación galopante» que afecta al país. Además informó que en unos días, tras reuniones y consensos, acordarán una suma y la darán a conocer.

Contó que están convocados para una reunión a realizarse el 22 de febrero en Buenos Aires, solicitada por el Consejo Directivo Nacional. «Hemos discutido los días pasados la problemática salarial, la inflación y todo lo demás, quedamos en hacer una ronda de consulta con los compañeros de la mesa ejecutiva de ATE Formosa, pero seguramente el pedido salarial va a estar dentro de muy pocos días, cuando tengamos una cifra la haremos pública», explicó.

En ese sentido reconoció que el pedido de aumento, «tiene que estar vinculado a la inflación y si pedimos para el año tiene que ser algo que tenga que ver con las proyecciones de la inflación anual, que creo que hasta ahora no está bajando del 50%. Vamos a discutir, acordar con todos los compañeros y a partir de ahí tener una cifra exacta. Creo que como va la situación con una inflación galopante que significa una pérdida del poder adquisitivo del salario, tendremos en cuenta para pedir el aumento y en el marco de esta situación de la economía del país vamos a tener que dejar siempre las posibilidades de que cuando la inflación sobrepase al salario, estar pidiendo nuevamente porque así como está creo que nadie sabe con exactitud de cuánto será la inflación en el transcurso del año».

Vázquez además lamentó de que en Formosa sigan sin tener diálogo con las autoridades del gobierno para acordar salarios y demás. «No tenemos dónde canalizar y tratar de poner en conocimiento de las autoridades los reclamos de los compañeros, no solo el salarial sino de situación laboral, de todo lo que significan malos tratos, la necesidad de terminar con la zozobra de la jornalización, contratos y demás, que se respete el escalafón de los trabajadores del estado. Hay muchos incumplimientos y sería bueno que tengamos un ámbito para discutir todo, no solo lo salarial».

Aseveró que esto, «es una deuda que tienen las autoridades públicas en todo el proceso democrático, es una deuda que hay que empezar a saldar, debe haber ámbito de participación de la clase trabajadora, de los sectores que deberían estar involucrados por los menos para los ámbitos de diálogo para expresar sus reclamos, los aportes que quieran hacer, eso amerita una ley de paritarias».

Al finalizar expresó que «también queremos presentar un anteproyecto en la Legislatura para que se discuta paritarias, que por lo menos que sea un disparador para empezar a reclamar con más fuerzas esa necesidad que tenemos en Formosa y que en algún momento empiecen las autoridades públicas y la clase política en general a discutir».

