Para Ritondo, Macri debería retomar «el liderazgo formal del PRO» en reemplazo de Bullrich

El diputado nacional aseguró que el espacio está » en un proceso de normalización partidaria». Por otro lado, el Jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados consideró que «Juntos por el Cambio como se conocía ya no existe».

El diputado nacional Cristian Ritondo afirmó que la coalición Juntos por el Cambio «como se conocía ya no existe» y aseguró que el expresidente Mauricio Macri debería ser quien retome «el liderazgo formal del PRO» como titular de partido.

«Juntos por el Cambio como se conocía ya no existe. Podemos tener una buena relación en el Congreso, estrategias en común y compartirlas. Los gobernadores intentan hacer un bloque en forma conjunta, pero sin dudas hoy nos plantamos y nos identificamos de distintas formas», afirmó Ritondo en declaraciones a radio Rivadavia.

El jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados añadió que el partido «en su gran mayoría ha decidido acompañar al presidente Javier Milei en la segunda vuelta» pero no lo ha hecho el resto de Juntos por el Cambio e incluso apuntó que «hay dirigentes que se han expresado duramente con el presidente Milei esta semana», en alusión al senador Martín Lousteau (UCR), aunque sin nombrarlo.

«Macri sin dudas tiene un liderazgo dentro del PRO. Estamos en un proceso de normalización partidaria, nuestra presidente y hoy ministra de Seguridad, Patricia Bullrich no va a reelegir. Yo soy de los que creen que Mauricio Macri debe retomar el liderazgo formal del PRO», afirmó.

Sobre una posible convergencia parlamentaria entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, Ritondo anticipó que su partido va «a hacer lo que sea mejor para el país».

«Uno sabe hoy que en el debate de la ley ómnibus cuentan con los votos del PRO. En la forma en la que se aplique, si es interbloque o forma separada, en el resultado es lo mismo. Lo que tiene que haber es estar en una mesa donde esta voluntad política se amplié y llegar a los números para sancionar la ley», agregó.

En ese sentido, destacó que el PRO aporta «experiencia dentro del Congreso» y que cuenta con «muchos cuadros políticos con capacidad de gestión» y afirmó que con el presidente mantienen «una muy buena relación que empezó cuando fue diputado».

«El 90 por ciento de las cosas de la ley ómnibus y el DNU, si hubiéramos sido gobierno las hubiéramos propuesto. Vamos a seguir trabajando con la idea de que hay que darle las herramientas al gobierno», aseguró.

Por otro lado, afirmó que en el Senado los gobernadores «tienen más peso» que en Diputados y criticó que muchas veces los reclamos se traducen en «que ajuste el otro y no uno».

«Hablo a diario y entiendo las necesidades de los gobernadores, pero también entiendo que hoy estamos en un proceso donde Argentina tiene que retomar al déficit cero», completó.