Para Rossi el atacante fue «un lobo solitario»

El titular de la AFI, Agustín Rossi, dijo en declaraciones radiales que el hombre detenido por intentar asesinar a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, habría actuado por iniciativa propia y no sería parte de una conspiración mayor: «Todo indica que estamos frente a un ‘lobo solitario'», señaló el funcionario, entrevistado en el programa ‘Toma y Daca’.

Sobre el implicado, añadió: «La AFI nunca tuvo bajo el radar a este hombre que le dicen brasileño, pero llegó a la Argentina cuando tenía cinco años. Es tan ‘argento’ como nosotros».

Rossi indicó que no conoce en profundidad cómo funciona el despliegue para custodiar a Kirchner, pero sostuvo que «es apresurado culpar al operativo de seguridad en torno a la vicepresidenta». Sobre ello, reiteró: «No me parece que haya fallado el operativo de seguridad. Es apresurado afirmar eso».

El político también dedicó unos comentarios para dimensionar la magnitud del acontecimiento: «Estamos en presencia de un intento de magnicidio que no se concretó porque falló el arma», enfatizó. Y acotó: «Con lo ocurrido el jueves, se abre una oportunidad para tener una política donde los argumentos le ganen a las descalificaciones y las propuestas a las chicanas».

