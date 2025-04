Para Tolosa Paz, Kicillof no se mete en la interna peronista: «El 99,9% de su agenda es gobernar»

La diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz aseguró hoy que el gobernador bonaerense Axel Kicillof no está pendiente de la interna dentro del peronismo -que se traduce en tensiones entre él y la presidenta del Partido Justicialista nacional, Cristina Kirchner- y que dedica “el 99,9% de su agenda” a gobernar.

“El gobernador, yo doy fe de esto, tiene una agenda puesta no en esa situación interna, sino en cómo resuelve y garantiza la sala de tres años en la provincia de Buenos Aires, cómo resuelve el problema de los adolescentes en conflicto con la ley penal, cómo fortalece las instituciones de infancia, cómo genera oportunidades y trabajo, cómo levanta Bahía Blanca tras la tremenda inundación, cómo apuntala a todos y cada uno de los intendentes de los 135 municipios. Ese es el 99,9% de la agenda de Axel Kicillof”, dijo la dirigente platense.

En diálogo con Romina Manguel en su programa A confesión de parte que se emite por radio Milenium, Tolosa Paz expresó que este es el tiempo en el que el peronismo se dedica -tras perder la elección de 2023- a “repensar” lo que se denomina “la autopsia del fracaso electoral” y que habrá un emergente que lidere el movimiento nacional y popular aunque “para muchos todavía no se ve con claridad”.

En su caso, Tolosa Paz admitió que ella se incluye en el grupo en el que “muchos sentimos que ese emergente es Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, pero por supuesto Axel Kicillof, con una mirada federal dialogando y representando a la Argentina, que no solamente es la provincia de Buenos Aires y a partir de ello creemos que hay que fortalecer al gobernador, que sin duda es el que tiene la responsabilidad de gobernar la provincia más importante del país, no solamente en términos demográficos, poblacionales, sino la que tiene el conurbano más importante y por supuesto la locomotora industrial y productiva del país”.

Por eso la legisladora nacional en representación de los votantes bonaerenses consideró que “llegó el momento de fortalecerlo a Axel y si hay alguna discusión interna con Cristina o con La Cámpora, bueno, que se dé en función de, por supuesto, las discusiones que se dan adentro de los partidos, con participación, debate y que el pueblo pueda definir cuál es la etapa de conducción que viene para adelante”.

Según ella, “eso es un poco lo que viene planteando” Kicillof con la creación del Movimiento Derecho al Futuro, “convocando a distintos sectores que quizás hasta hace un tiempo no teníamos agenda común con el gobernador o teníamos diferencias con algunos sectores”.

Entre los que, de acuerdo a su criterio, apoyan la proyección nacional del gobernador bonaerense, la diputada incluyó a los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quienes “han sido férreos opositores a la política que lleva adelante Javier Milei”.

Tolosa Paz aventuró que el gobierno nacional “claramente que va a ser un fracaso”, aunque admitió que “no sabemos en cuánto tiempo”, y dijo que el peronismo que apoya a Kicillof tiene que estar preparado para “generar condiciones para que 47 millones de argentinos vivan en esta Patria de su trabajo”.

La diputada admitió que en ese camino “están las tensiones” pero que a ella no la “asusta” la situación. “Yo convivo en un bloque donde no pienso igual que compañeros que tienen obviamente una impronta desde La Cámpora o desde el sector de la CGT o vienen de los movimientos sociales. Lo que hago es, como digo yo, construir una agenda de un mínimo común denominador”, explicó.

En ese sentido, repitió que “la conducción del Partido Justicialista a nivel nacional en esta etapa de Cristina dejó de ser ya la Cristina conductora del todo” y agregó que la etapa en la que “Cristina sintetizaba el casi todo, porque nunca nadie, ni Perón, sintetizaba el todo, a mi humilde entender, está terminada”. Sin embargo, aclaró que “no quiere decir que yo ni jubile ni le reconozca a Cristina Fernández de Kirchner la enorme potencia que tiene en la provincia de Buenos Aires”.

Por eso consideró que tanto Kicillof como Cristina Kirchner “son nuestros referentes más importantes para dar la pelea” al gobierno de Milei, y destacó “la potencia electoral del gobernador, que viene de ganar dos elecciones, que la última le sacó 20 puntos al principal adversario”.

Y manifestó que “No solamente Cristina, sino Kicillof representan un proyecto político diametralmente opuesto a Milei. Y olvídate de Milei, porque Milei mañana puede ganar o perder una elección. Pero este proyecto político, en los 200 años de historia de nuestro país, siempre ha venido con otra careta a ofrecer lo mismo. Y el resultado ha sido siempre el mismo. Menos trabajo, menos salarios. Menos. Menos. Menos inclusión y menos posibilidad de desarrollo sustentable en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.