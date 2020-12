Para Villaggi, “nunca tuvo transparencia el sistema de ingreso ordenado a la provincia”

Compartir

El 14 de diciembre venció el plazo de ingreso de los 8300 varados que ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Gobierno de Formosa, pero de acuerdo a datos preliminares habría ingresado menos del 50% de las personas en la lista de espera.

En este marco, el abogado Fabrizio Villaggi Nicora que junto a Carlos Lee presentaron la denuncia ante el máximo tribunal informó al Grupo de Medios TVO que si bien el plazo venció el lunes 14, en el día de ayer las dos primeras horas fueron de gracia, “ahora se espera el informe presentado ante la Corte que hace la provincia, porque los último datos oficiales publicados en el expediente son del 11 de diciembre que corresponde a los primeros días de diciembre”.

Aproximadamente según el conteo que se realizó ingresó más de 4.000 varados, “el problema fue que no hubo trasparencia total en el número de personas que ingresan o rechazan el ingreso a Formosa. Por ejemplo en este último informe ellos denuncian que 1778 renunciaron al derecho de ingresar a Formosa, estos datos van diciendo en todos los informes. Ahora estamos esperando que informa la provincia al respecto”.

Asimismo el letrado aseguró que no hubo una fuente directa de información por parte del Gobierno provincial para establecer el criterio de ingreso o si se iba cumpliendo el fallo de la Corte. “Hay falta de trasparencia, de incertidumbre, inclusive en la misma información que da el Concejo cuando brinda la conferencia de prensa, que nunca responden directamente las preguntas”, contó.

Con respecto a las personas que no pudieron ingresar por no tener los medios para viajar o realizarse el PCR indicó que “nos estamos comunicando con esas personas, también me gustaría que se contacten con nosotros esas personas que están varadas y que no puedan ingresar por falta de recursos o si dejaron ingresar por voluntad propia”

“Porque a nosotros nos consta de muchas personas que nos hablaron que no pudieron ingresar a la provincia porque no tienen los medios necesarios para hacerlo o no cuentan con el dinero para hacerse los hisopados porque están en situación de calle o no tiene el medio de transporte para llegar hasta la provincia, por más que se haya flexibilizado la fecha de ingreso, es decir que gente pudo elegir la fecha que más le convenía para ingresar”, dijo.

A su vez, Villaggi señaló que “el informe anterior aparte de los números que ellos denuncian que ingresaron por el fallo, en un ítems aparte establecen que 62 personas ingresaron por afuera del fallo de la Corte Suprema, por lo que se fue flexibilizando el ingreso para los varados que estaban esperando”.

Por último indicó que “si hay personas que todavía siguen sin poder ingresar, vamos a denunciar a la Corte Suprema las trabajas que la provincia fue poniendo para que no puedan llevar a cabo el ingreso”.

“La cuarentena comenzó el 20 de marzo, y Formosa se cerró totalmente el 11 de marzo, y hay personas que solicitaron el ingreso a fines de marzo, principio de abril y todavía no podían ingresar y ese fue el problema que dio inicio a esta cuestión”, cerró el abogado.

