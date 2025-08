Para Werlen, la “remarcación” de precios parece ser más una «movida nacional» o «mucho ruido» que una realidad palpable

En una entrevista en el programa radial Exprés En Radio FM VLU 88.5, el presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (CAPyMEF), Carlos Werlen, abordó las principales preocupaciones del sector en la provincia. La conversación se centró en la persistente caída del consumo, la adaptación de los hábitos de los consumidores y el impacto de las recientes fluctuaciones del dólar en los precios.



El Desafío de la Caída del Consumo



Werlen no dudó en reconocer la difícil situación que atraviesan las PyMEs formoseñas. Si bien hubo «picos de crecimiento temporal» en meses como marzo o julio, impulsados por eventos como el pago del aguinaldo, la recuperación del consumo aún es insuficiente.



«Lamentablemente, venimos ya de unos cuantos meses en esta caída», afirmó el titular de CAPyMEF.



El análisis de Werlen va más allá de la coyuntura. Destacó un cambio profundo en el comportamiento del consumidor. Mientras que en épocas de alta inflación la prioridad era gastar el dinero lo antes posible para evitar la pérdida de valor, hoy la situación es diferente.



Con una inflación más controlada, aunque todavía no en los niveles deseados, los consumidores han modificado sus hábitos. «Hoy se dio cuenta de que al ir a comprar más veces a un comercio, está destinando menos dinero de lo que venía destinando normalmente», explicó Werlen.



La Remarcación de Precios: ¿Ruido o Realidad?



Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la reciente preocupación por los aumentos de precios, especialmente en el rubro alimenticio, tras una suba del dólar. La consulta a Werlen sobre las «remarcaciones» que se esperaban por parte de las grandes cadenas.



El presidente de CAPyMEF se mostró cauteloso y afirmó que, hasta el momento, los aumentos no han impactado al sector. «Yo no sé realmente si los supermercados, por lo que yo tengo entendido y por lo que nosotros vamos consultando aquí con nuestros asociados, esos aumentos todavía no se están dando», declaró. Comparó la situación con un episodio similar ocurrido meses atrás, donde un supuesto ajuste del 13% finalmente no se concretó.



Werlen fue enfático al señalar que, hasta hoy, los pedidos a proveedores se realizaban a «precios vigentes» y sin aumentos. El presidente de la Federación Argentina de Supermercados (FASA), a la cual CAPyMEF está adherida, también habría confirmado que las listas de precios con aumentos «todavía no han llegado». Para Werlen, la situación parece ser más una «movida nacional» o «mucho ruido» que una realidad palpable en el comercio local.



Un Aniversario de Compromiso



La entrevista concluyó con un momento de celebración para la institución. Carlos Werlen confirmó que, ese mismo día, CAPyMEF cumplía 82 años de existencia. Una trayectoria que la posiciona como una cámara de referencia a nivel local, regional, nacional e incluso internacional, con lazos en Chile y Paraguay.



Werlen aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el rol de la cámara: «Uno trata el día a día ir defendiendo de la mejor manera a todos los comerciantes». Destacó el espíritu inclusivo de la institución, que no distingue entre socios y no socios a la hora de realizar gestiones. «Cuando uno hace alguna gestión, lo hace por todos, no lo hace nomás por un determinado grupo», concluyó.