Paraguay aspira a la apertura de frontera con Formosa, pero se complica ante brote de casos

Fernando Acosta Díaz, Cónsul de la República de Paraguay en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a si hubo novedades sobre el pedido que realizó el Ministerio del Exterior de ese país a las autoridades argentinas por la cuestión de apertura de frontera, teniendo en cuentas las restricciones existentes en Formosa.

“Las expresiones del canciller de Paraguay, Euclides Acevedo, eran en el sentido de que tenían conversaciones con las autoridades centrales como para en algún momento autoridades de las cancillerías de ambos países a través de las embajadas como para lograr la apertura de la frontera, todo esto está sujeto al estado en el que vaya avanzando la pandemia, yo creo que el contacto es permanente, lo que pido es tratar de habilitar la frontera, pero eso está sujeto a cómo vaya avanzando todo”, explicó.

Asimismo se refirió a lo que sucede en Paraguay que es noticia mundial por el colapso sanitario. “Tuvimos un rebrote muy importante, se hecho se habla de la famosa segunda ola que llegó a Paraguay, el domingo el presidente Mario Abdo firmó un decreto presidencial donde se toman ciertas medidas como el trabajo en cuadrilla en las instituciones públicas y privadas, disminuir las horas de trabajo en el sector público, restricciones de circulación de 20 a 05 en las zonas que llamamos zonas rojas que son 23 ciudades y así una serie de medidas que buscan disminuir los casos de contagio y por sobre todo disminuir los pacientes que están internados en las unidades de terapia intensiva, esto va a ser un cambio permanente de acuerdo a cómo vaya evolucionado esta situación que esperemos pronto disminuyan los casos, se irán tomando las medidas pertinentes”.

Opinó que se llegó a esta situación porque “todo fue un conjunto de situaciones que empezaron en Navidad y Año Nuevo donde sabíamos que se iba a disparar de alguna manera, luego los meses de enero y febrero de vacaciones donde muchos connacionales fueron hasta Brasil y volvieron, en Paraguay no existe más la gente que está haciendo cuarentena, se ingresa al país con un test negativo, fueron una serie de situaciones, además el interés del gobierno de mi país de ir equilibrando esto con la situación económica, de ir repuntando de alguna manera el sector económico, fueron un conjunto de cosas sin poder culpar a ningún sector ni mucho menos, fue lo que disparó esto de la segunda ola que ocurrió en muchos países”.

“Ahora estamos esperando las vacunas que ya las recibimos en pequeñas cantidades, se aguarda para esta semana la posible llegada de 36 mil dosis más y estamos negociando 2 millones de dosis, el gobierno de Paraguay está trabajando en varios frentes, preocupado y ocupado de que estamos en una situación de alerta importante”, explicó.

Aseveró además que entre ambos países, “siempre pretendemos garantizar el transporte de mercadería, ese es el principal objetivo que de alguna manera se ha cumplido, salvo pequeños incidentes muy puntuales que se han registrado, el resto siguió de forma normal, no obstante aspiramos a la reapertura de la frontera, esto dificulta en cierta manera eso”.

Para finalizar dijo que hay “casos esporádicos” de ciudadanos paraguayos que se encuentra en Formosa y quieren regresar a su país, “se presentan algunos casos, la ventaja que tenemos es que para el ingreso a Paraguay se necesita solo un test negativo y completar un formulario de viajero a través de la página web del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, eso facilitó muchísimo el trámite, las personas vienen muchas veces al consulado, consultan, completan esa página del viajero, hacen un test e ingresan inmediatamente al país, eso hizo que la gente no estuviera pendiente de una autorización del lado paraguayo, cumpliendo esos dos simples pasos ya estaban en condiciones de ingresar”.

