Paraguay: importante victoria del 12 de octubre de Mario Jara

Compartir

Linkedin Print

12 de Octubre consiguió en Itauguá un triunfo crucial (1-0) ante el Sportivo San Lorenzo que ayuda a nutrir su promedio y le permite ilusionarse con abandonar la zona de descenso.

Itaugueños y sanlorenzanos por fin pudieron disputar su partido tras la detección de cinco positivos por COVID-19 en el plantel ñandutí.

En este sentido, los equipos ofrecieron un intenso ida y vuelta que dejó un par de situaciones inmejorables -en ambas áreas- para abrir el marcador en la primera etapa.

El conjunto local abusó de los pelotazos en la búsqueda de sus delanteros, que si bien le ganaron las espaldas a los defensores en amplios pasajes, no contaron con la inspiración suficiente en los metros finales como para percutir el arco defendido por el siempre atento Wilson Quiñónez.

El compromiso se puso más entretenido con los primeros compases del complemento. Un gol anulado a San Lorenzo por posición adelantada de Rogério Leitchweis y la posterior reacción del equipo anfitrión, primero con un cabezazo de Fabián Ovejero magistralmente contenido por Quiñónez y, luego, con la atropellada de Derlis Martínez, que le pegó bajo y fuerte para el 1-0 (52’).

El Rayadito insistía con vehemencia en la búsqueda del empate, tanto que el juez de línea le privó de un segundo tanto (intervención corroborada por el VAR), de vuelta por posición adelantada, esta vez de José Brizuela.

Mario Jara no se quedó de brazos cruzados y con un par de modificaciones tácticas (ingreso de sus volantes de contención) adormeció las punzantes incursiones del cuadro rayadito.

Con este resultado, 12 de Octubre suma 14 puntos en la clasificación, se aleja del foso y pasa el promedio uno en la tabla porcentual, lo que -y a espera de lo que puedan hacer General Díaz y San Lorenzo- podría impulsarle fuera de la zona caliente con una victoria en la próxima jornada.

Por su lado, San Lorenzo enlaza una nefasta racha de 11 juegos sin poder ganar y ya casi no le queda crédito con la tabla de promedios. Cierra la 13ª fecha del Apertura 2020 como solitario colista (8 puntos).