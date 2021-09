Paralímpicos: Aldana Ibáñez fue octava en su serie de 100 metros

Compartir

La estudiante de 5° año de Educación Física en la UNLaM y representante de CEDIMA, Aldana Ibáñez, debutó en la segunda serie de la prueba de 100 metros T47 y finalizó en el octavo puesto, con un tiempo de 13.78, y aunque no pudo acceder a la final, mejoró 22 centésimas el registro de Río 2016.

“Esperaba poder realizar una mejor marca, pero fueron bastantes los nervios, tuve una partida lenta y después traté de dejarlo todo. El hecho de que no esté mi entrenador acá también me jugó en contra, pero de todas formas estoy contenta porque me sirve mucho para relajarme y enfocarme en mi prueba”, le contó Aldana a El1 Digital.

Este jueves, a las 21.35 de la Argentina, la formoseña iniciará la ronda en salto en largo, su especialidad.

Más diplomas

La dupla Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa (guía) sumó su tercer diploma paralímpico en ciclismo al colocarse en el quinto lugar de la prueba Contrarreloj Tándem B, con un tiempo de 46m59s35 y quedando a 4m07s23 del podio.

Mariela Delgado también logró otro diploma, segundo para la misionera, al finalizar en el séptimo puesto de la Contrarreloj C5, con un registro de 43m19s82, ubicándose a 4m5s33 del podio.

En atletismo, el pergaminense Alexis Chávez, de 19 años, alcanzó el cuarto sitio en 400 metros T36 al marcar un crono de 55s14, a sólo 0s39 del podio y registrando el nuevo récord argentino.

Copola finalizó su

participación en Tokio 2020

El egresado y docente de la Universidad Nacional de La Matanza, Gabriel Copola, concluyó su tercera participación en un Juego Paralímpico, esta vez en Tokio 2020, tras la derrota del conjunto argentino en los octavos de final de tenis de mesa por Equipos C4-5.

“Gaby” afrontó el primer compromiso frente a Nigeria junto a Mauro Depergola, en dobles, y la pareja nacional cayó en sets corridos, con parciales de 11-3, 13-11 y 11-7, ante la dupla Isau Ogunkunle y Ahmed Koleosho.

Luego fue el turno de los singles y el de Ituzaingó se midió con Ogunkunle, a quien venció por 3 a 1 (5-11, 11-9, 11-3 y 11-9), pero Depergola no pudo ante Koleosho y perdió por 3 a 1 (11-3, 5-11, 13-11 y 11-5).

