En diciembre de 2021, Formosa tuvo un incremento interanual de 46,4% en relación a igual mes del año pasado, siendo una de las provincias que más creció en todo el país, superada sólo por Misiones. Sin embargo, en el total anual, 2021 contra todo 2020, la provincia creció sus ventas de combustible sólo un 10,2%, siendo el menor incremento del país, informó la consultora Politikon Chaco.

Desempeños del total país

En diciembre, se vendieron en todo el país 1.598.560 metros cúbicos de combustible al público, entre naftas y gasoil, siendo éste es el volumen más alto no solo del 2021, sino también de los últimos tres años. En ese marco, el 55% correspondió a naftas, y el 45% restante a gasoil.

Comparado contra igual mes de 2020, el crecimiento del total nacional fue del 19,5%, con desempeños similares según tipo de combustible (19% en gasoil, 20% en naftas).

A su vez, contra el mes anterior (noviembre 2021), las ventas se incrementaron un 8,8%, y en este sí se ve un predominio en las naftas (+12,7%, contra el 4,4% del gasoil).

Desempeño por jurisdicciones

En el mes de análisis, las veinticuatro jurisdicciones mostraron incrementos, pero de diferentes magnitudes: Misiones fue líder del ranking nacional con +54,7%, siendo además la única provincia en superar los cincuenta puntos porcentuales de suba. Junto a ella, otras quince provincias crecieron por encima del total general nacional; en el otro extremo, Tierra del Fuego fue la provincia con el desempeño más débil, registrando una expansión de apenas el 10,4%.

Por otra parte, la comparación mensual (frente a noviembre 2021), Río Negro lideró el ranking de crecimientos (+12,2%) y otras cinco provincias se expandieron también en doble dígito, en un escenario todas las jurisdicciones crecieron, salvo Tierra del Fuego (-0,3%).

El 2021 cerró con un volumen de venta final, a nivel nacional, de 15.876.994 metros cúbicos: +23,9% contra el año 2020, pero no pudo superar los volúmenes de 2019 (quedó 3,5% por debajo).

Tomando el período de referencia 2010-2021, el récord a nivel país de ventas de combustible al público está justamente en 2019, con 16,5 millones de metros cúbicos.

Cabe señalar que, si bien el 2021 tuvo el mayor incremento interanual relativo de toda la serie histórica, está seguida de la peor caída (del 2020), por lo cual no representa más que una recuperación a valores previos.

Desempeño por jurisdicciones

En primer lugar, se destaca el hecho de que todas las jurisdicciones subnacionales registraron incrementos de ventas de combustible al público en 2021, contra el año anterior. Dicha situación se explica naturalmente por la influencia de la base comparativa, por un lado (en 2020, todos los distritos sufrieron caídas), y por mayor movilidad en el marco de menores restricciones e incremento de la actividad económica.

En ese escenario, el distrito que había mostrado una de las mayores caídas en 2020, tuvo la más alta expansión en 2021: CABA, con +36,3%, fue líder de incremento en el año. Comparar sus desempeños en relación al año anterior permite determinar si se trató más bien de un recupero/rebote, o de crecimiento real, y en este caso se trata de lo primero. Además, se verifica lo anteriormente dicho al observar que, pese al buen incremento de 2021, los volúmenes de venta no lograron superar los niveles de 2019 (quedó 6,9% por debajo).

El podio de mayores incrementos se completa con La Rioja (+34,5%), mientras que Jujuy y Neuquén comparten el tercer lugar (+32,3% en cada caso). Todas estas también comparten la característica de que habían tenido fuertes descensos en 2020.

En el fondo del ranking, fueron cinco las provincias que no alcanzan el 20% de incremento anual. En este lote, Formosa es la provincia de menor incremento de todo el país, con apenas el 10,2%

En relación al desempeño del año respecto a períodos previos, y tomando el período 2010-2021, es relevante destacar que hay seis provincias que durante este 2021 registraron ventas récord, superior a todos los años previos. Estas son:

• Corrientes: con 377.872 metros cúbicos, superó el récord anterior del 2017 (333.208 m3)

• Entre Ríos: con 567.542, superó la marca previa de 566.237 m3 del 2013.

• Jujuy: tuvo ventas por 201.302 m3 superando por primera vez el techo de doscientos mil metros cúbico. El récord previo era del año 2018.

• Mendoza: el consumo alcanzó los 882.730 m3, primera vez que supera los ochocientos mil, y superó la anterior marca que era del 2013.

• Misiones: las ventas totalizaron 462.077 m3 superando el récord previo de 2013.

• Tucumán: con 440.160 m3 de ventas al público, dejó atrás el récord previo de 2019.

A su vez, Chaco y Salta tuvieron su mejor año desde el 2017; mientras que, en Catamarca, Neuquén y Río Negro, el desempeño fue el más positivo desde 2018.

Por el contrario, trece distritos (Buenos Aires, CABA, Chubut, Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego), al igual que el total nacional, no lograron superar la marca del 2019.

