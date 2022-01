Paraná le abre este jueves las puertas al inicio de la Liga de Vóleibol Argentina

Compartir

Entre el jueves 6 y el jueves 13 de enero, el Parque Enrique Berduc de Paraná, en la siempre agradable y turística Entre Ríos, recibirá el primer tour de la Liga de Vóleibol Argentina. Serán seis jornadas con 5 partidos por día. El primer televisado será entre el anfitrión Paracão y River Plate durante la jornada inaugural. Policial se mide desde las 11 horas ante Ciudad Vóley.

Todo listo en Paraná para el comienzo de la LVA, donde UPCN San Juan Vóley defenderá el título y Ciudad, campeón de la Supercopa, y Policial de Formosa, campeón de la Copa ACLAV, se perfilan como candidatos a darle pelea al máximo campeón del vóleibol argentino.

A los 7 sobrevivientes de la última temporada, en plena pandemia, se suman los retornos de River y Gigantes y los ascensos de Policial y Monteros.

UPCN San Juan Vóley: el campeón mantiene la base con Brajkovic, Salvo, Perren y la juventud del vital Manu Armoa. Brian Melgarejo, Fabián Flores y el medallista de bronce Federico Pereyra se perfilan como los refuerzos más importantes a la espera de un trío de extranjeros a los que Fabián Armoa aún intenta sacarles lo mejor de sí.

Ciudad Vóley: apoyado en los pibes del club, muchos de ellos presente en las selecciones de base, Hernán Ferraro logró un salto de calidad con el arribo de los chilenos Bonacic y Vicente Parraguirre, claves para la obtención de la Supercopa, el primer título de la temporada.

Policial de Formosa: al mando de Martín López dio el batacazo en la Copa ACLAV, primer eliminando a UPCN y luego festejando ante Ciudad con un plantel sostenido en los últimos 3 años. Ocampo, Araya, Niz, Nocenti y Mosquera forman parte de las piezas claves del equipo.

Paracao de Paraná: Gonzalo Lapera y Julián López son los referentes ofensivos de un equipo que disputará su segunda temporada en la máxima categoría y que ya se asiente con protagonismo a la hora de organizar los weekend de la temporada.

Obras de San Juan: la reestructuración y el contexto no le permiten tener un equipo de figuras, pero la presencia con jugadores formados en el club y contar con 22 presencias en la LVA no es poca cosa. La inscripción de Rodrigo Quiroga en la nómina de buena fe podría permitirle un pequeño salto de calidad de concretarse su refuerzo.

UVT de San Juan: en su objetivo de afianzarse en la primera categoría del vóleibol nacional, presenta un plantel con mayoría de chicos del club cuyo promedio no supera los 25 años. La masa de pibes que se sumaron a practicar vóleibol ya llegó a 140 alumnos.

Defensores de Banfield: los experimentados Nacho Bernasconi y Rodrigo Palumbo se sumaron al equipo de la zona sur del Gran Buenos Aires para darle fuerza a un plantel muy acostumbrado a la División de Honor Metropolitana y que afronta su segunda LVA.

Once Unidos de Mar del Plata: perdió algunos jugadores que partieron en busca de nuevas experiencias, pero la experiencia de Juan Ignacio Maccio y el rodaje de Mauro Zalayeta y Santiago Aulisi le permite foguear a un plantel joven en el que se destaca Lucas Conde, promesa mundialista de las selecciones de base.

Monteros Vóley de Tucumán: bajo la conducción de Leonardo Patti mantiene una base fuerte de varias temporadas a esta parte, con Juan José Reyes, Franco López, Lucas Frontini a la cabeza. Con la trayectoria de Assaf, Franetovich y Cáceres buscará meterse en la pelea por las semifinales.

Gigantes del Sur de Neuquén: hubo escándalo provincial por el arrastre de deudas un año atrás y escándalo por el regreso a la liga de un proyecto que tiene muchos agujeros y fuegos cruzados. Sin embargo, vuelve con Javier Sánchez, Héctor Vergara, el refuerzo en Edgardo Lioca. Rodrigo Villalba y Martín Hernández forman parte del plantel.

River Plate: plantel renovado pero con un refuerzo de lujo como es el DT Pablo Rico, quien está a cargo de las inferiores nacionales desde el arribo de Marcelo Méndez y quien fuera mano derecha de Juan Manuel Cichello en el proceso más importante en las formativas argentinas. Luis Gorosito y Nacho Fernández lideran un plantel con figuras de las selecciones de base que necesitan rodaje: Imanol Slazar, Nahuel Rojas y Giuliano Turcitu, entre otros.

Formato de juego

La Fase Regular se integra por 22 fechas repartidas en 4 Tours. Después de la localía en Paraná, llegará el tiempo de Tucumán (28 de enero al 2 de febrero), Concepción del Uruguay (12 a 18 de febrero) y una sede a confirmar entre el 3 y 10 de marzo.

