Paredes: ‘Esperé este día por muchos años, estoy feliz por volver a esta cancha’

Quedó contento con su vuelta. Leandro Paredes debutó en su segunda etapa en Boca Juniors, este viernes, en el empate 1-1 con Unión de Santa Fe en La Bombonera, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2025, al ingresar a los 20 minutos del segundo tiempo en lugar de Carlos Palacios. Fue valioso su aporte y se mostró conforme.

Si bien enseguida se hizo eje de la salida del Xeneize, recibió siempre la pelota muy lejos del área rival, por lo que intentó generar fútbol más a través de pases largos y en profundidad que del traslado. La primera ovación llegó cuando se tiró al piso para quitar una pelota en mitad de cancha.

Fue clave en el 1-1. Ejecutó con maestría el córner desde la derecha que terminó en el gol de cabeza de Luciano Di Lollo para el tanto del empate.

Después, habló con la prensa. «Me siento bien, pasaron 11 años y pude volver. Estoy feliz. El aliento de la gente fue bárbaro. El aliento de los hinchas de Boca fue espectacular, uno no cae. Y también hubo jugadores de Unión que me alentaron y son cosas raras que me están pasando. Ojalá pueda conseguir más cosas importantes en mi carrera, rindiendo bien en Boca», comentó.

«Quería volver, volver a jugar con esta camiseta en esta cancha. No pudimos ganar, que era lo que queríamos, pero pudimos empatar y esperamos mejorar», dijo el Nº5 del Xeneize, campeón mundial y bicampeón de América con la Selección Argentina.

«Me sentí muy bien, cómodo, y ojalá pueda seguir mejorando. El técnico me vio en los entrenamientos, creyó que podía aportar algo en casi 30 minutos y por eso me puso», explicó.

«Hay jugadores de buena calidad, podemos jugar mejor y queremos y podemos mejorar. Los laterales son importantes, como lo hicieron Blanco y Barinaga, porque son valiosos para romper por afuera», afirmó Paredes.

«Mis papás querían verme bien, acá en Boca y ojalá pueda darles más alegrías», remató, ante el aliento firme de los hinchas de Boca, lo que tanto extrañaba.