Pareja de hombre que murió tras ser chocado y abandonado agradeció a los formoseños por el apoyo

Compartir

Linkedin Print

Se acercó a la redacción de este medio, Karina, pareja de Cesar Benítez (49), el motociclista que falleció la semana pasada luego de estar varios días internado tras ser chocado y abandonado en avenida Juan Cabral y Masferrer. La mujer sostuvo que su intención es hacer pública la voluntad del hombre de agradecer a toda la ciudadanía formoseña que lo apoyó.

«Cuando mi marido estaba internado me dijo que lo primero que quería hacer cuando salía era agradecer a todos por el acompañamiento, lamentablemente no salió como queríamos por eso tomé la decisión de hacerlo yo», sostuvo emocionada la mujer.

Seguidamente indicó que «recibimos muchas muestras de apoyo, de gente que no nos conocía y aún así se acercó a nosotros. Mi marido quería agradecer este gran gesto, esa fue última voluntad. Él era un pan de Dios».

Al ser consultada de cómo continúa la investigación para dar con el conductor del vehículo que atropelló al hombre y luego se dio a la fuga dijo que no está al tanto porque «lo único que nos preocupaba era la salud de mi marido» pero «ahora si vamos a emprender la lucha para que se haga Justicia. Tengo entendido que la novedad es que habrían secuestrado el automóvil, pero no detuvieron al conductor, eso es lo que sé. Ahora puse un abogado para que se interiorice de la cuestión y me avise todo lo que suceda».

El caso

Benítez falleció el jueves de la semana pasada a causa de un infarto mientras era intervenido quirúrgicamente.

Es importante recordar que, el hombre se encontraba internado en una clínica privada de la ciudad luego de protagonizar un siniestro vial cuando circulaba en su motocicleta por la calle Masferrer. Al llegar a la avenida Juan Cabral fue colisionado por un automóvil, lo que le causó gravísimas lesiones y pérdida de gran cantidad de sangre.

Mientras la víctima era asistida por ocasionales testigos, quien conducía el rodado de mayor porte huyó del lugar, y desde entonces es intensamente buscado.

Tras lo sucedido familiares y amigos del mismo comenzaron una «investigación» para dar con el responsable, pero pese a que ya habrían encontrado el automóvil hasta el momento no hay ningún detenido.