Pareja, matrimonio e hijos: las preguntas con las que Pampita intentó acorralar a Ángel de Brito

Hubo épocas en las que el trabajo de uno y los escándalos mediáticos de la otra los tuvieron enfrentados. Sin embargo, por estos días, Ángel de Brito y Carolina Pampita Ardohain parecen estar en el mejor momento de su relación. De hecho, los actuales jurados de La Academia de ShowMatch decidieron hacer un intercambio de favores. Así que, tras recibir a la modelo para un mano a mano en Los Ángeles de la Mañana, el periodista se sentó en el living de Pampita Online para someterse al cuestionario de su compañera. Y ambas entrevistas se llevaron a cabo en un clima de cordialidad.

Lo que llamó mucho la atención, sin embargo, fue que sabiendo que de Brito es reacio a hablar de su vida privada, Pampita insistiera en preguntarle sobre este punto. “Hay una decisión, en principio se dio naturalmente y después lo mantuve yo trabajosamente, y tiene que ver con mi carácter. Me viste en situaciones sociales y yo soy tranquilo, reservado, callado. No es que me cueste. Pero después lo decidí porque, no te lo voy a explicar a vos, se sufre cuando se hacen públicas las cosas”, intentó explicarle el periodista.

Y siguió: “Trabajando en programas de espectáculos lo vi y dije: ‘Esto para mí no lo quiero’. Y bueno, se dio naturalmente y funciona”. Sin embargo, sabiendo de antemano la respuesta por su actual amistad con él, Pampita le preguntó, directamente, si estaba casado. Pero Ángel evitó la respuesta siguiendo con su explicación: “Funciona bien y por eso no cuento las cosas, para que después no opinen”.

Sin darse por vencida, la modelo volvió a la carga. “¿Qué tendría de malo estar casado?”, indagó. “Nada, pero si vos ves mis notas, es un límite que siempre mantengo: la familia afuera. Y yo tengo una familia y todos los que trabajan conmigo la conocen. Si empiezo a abrir ventanitas, como tenemos mucha exposición por LAM y el Bailando, después estoy obligando a hablar”, replicó el conductor.

No obstante, de Brito dejó en claro que su decisión de resguardar su intimidad no tenía que ver con ningún tipo de prejuicio. “Tengo pareja, lo he contado en otras notas, no me ando ocultando. Voy al teatro con amigos, compañeros”, señaló. “¿Te molestó que te saquen fotos?”, le preguntó entonces Pampita, recordando unas imágenes que se publicaron hace un par de años. “Se hizo y lo dejé pasar, qué voy a hacer. Se dieron situaciones bizarras, fue en una guardia periodística en un momento en el que se ve que no pasaba nada”, respondió entonces el periodista, que sabe muy bien cómo se manejan estas cuestiones.

Por otra parte, Ángel aseguró que se enamoró por primera vez cuando tenía 25 años pero que nunca la pasó mal por una ruptura. “No sufrí por amor porque dejé, no me dejaron”, dijo. Y, frente a la posibilidad de ser padre junto a la persona que hoy lo acompaña, aseguró: “No me surgió y me lo preguntan mucho. Me parece que un hijo es mucha responsabilidad y por ahí no estoy dispuesto a relegar otras cosas. Por suerte en eso coincidimos, tenemos los mismos valores, la misma manera de ver muchas cosas. Quizás me arrepienta más adelante, pero sinceramente no lo sentí por ahora, sino lo hubiera hecho”, concluyó.

