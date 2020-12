Pareto: “La clave es aprovechar el día a día y hacer que los esfuerzos que valgan la pena”

Compartir

En diálogo con la periodista Viviana Vila para el canal de youtube Deportes Argentina, donde se viven en forma virtual los Juegos Nacionales Evita 2020 “Diego Armando Maradona”; la campeona olímpica de judo Paula Pareto habló no sólo de sus expectativas para el cierre de su carrera en los próximos Juegos Olímpicos, que se realizarían en Tokio en 2021, sino que dejó enseñanzas de vida para miles de jóvenes que abrazan un sueño detrás del deporte.

“Después de Tokio ya me retiro porque mi cuerpo no da más”, avisó Pareto a sus 34 años, quien pasó con éxito por Hungría y México en sus últimas competencias y se prepara para su viaje a Qatar, en enero. “La competencia de Qatar es de mucha importancia, luego en abril sumaría alguna otra como previa a los Juegos y ya sería suficiente, prefiero llegar sin exigirme tanto físicamente”, prosiguió la mejor judoca de la historia argentina. Y también opinó sobre la importancia de los Evita.

“Los Evita son una linda competencia donde se descubren un montón de talentos escondidos. Los ejemplos de Diego Maradona y Braian Toledo son importantes para remarcar. El deporte tiene valores importantes y estos Juegos ayudan a desarrollarlos. Para mí lo más importante es superarme en el día a día… Y la familia es la base para el crecimiento, cuando digo familia incluyo también a cuerpos técnicos y afectos, yo lo comparo siempre con los cimientos de un edificio, cuanto más consolidada esté esa base mejor. Es una ley arquitectónica, no hay nada más importante que la base y es la que nos permite superar los propios límites”, expresó Pareto, quien reconoció que todavía se sorprende cuando mira sus videos de campeona.

El recuerdo de Braian Toledo,

símbolo de los Evita

El exatleta campeón olímpico de la juventud y finalista olímpica en Río 2016 Braian Toledo –fallecido a comienzo de año con apenas 26 años en un accidente en moto- representa uno de los emblemas de los Juegos Nacionales Evita, donde irrumpió con su brillo. Y Pareto no sólo compartía tiempo con él en el CeNARD sino que además estaban juntos en el programa solidario Huella, de la empresa Saint Gobain.

“Braian estaba en un montón de proyectos sociales para ayudar a la gente y a jóvenes deportistas, a veces nosotros ni siquiera sabíamos porque era muy reservado y no le daba difusión. Íbamos a comedores y merenderos, como el de Los Pepitos en Merlo, en el que trabajan Graciela y el ‘Indio’, personas muy buenas. Yo voy a seguir acompañando algunas de sus causas, como la del merendero de Merlo o el proyecto solidario en el barrio La Rotonda”, comentó la judoca-doctora Pareto, en el canal de youtube Deportes Argentina.

Y retomó su mensaje a los miles de pibes y pibas de los Evita: “Siempre digo que la clave es aprovechar el día a día y hacer todos los esfuerzos que valgan la pena. Que vayan por sus sueños y traten de ser felices con lo que eligen hacer, porque para mí el éxito es justamente ser feliz con lo que uno hace, sin depender de los logros o las medallas. El éxito depende de lo que conseguimos hacer de nosotros mismos y el fracaso es una parte muy importante del éxito también, porque es su antesala. Hay que saber aprender de las derrotas y saber llevarnos siempre algo de lo que pasa”.

