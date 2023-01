Paris Hilton sorprendió a sus fanáticos con una tierna noticia a través de las redes

La socialité Paris Hilton y su esposo Carter Reum anunciaron en redes sociales la llegada de su primer bebé juntos. “Ya eres amado más allá de las palabras”, escribió Hilton en su cuenta en Instagram.

La foto publicada por la empresaria muestra su mano rodeando el pulgar de su recién nacido, acompañado por un corazón azul en el pie de foto. La publicación, hasta el cierre de esta edición, ya alcanzaba los 408 mil likes y más de 8.900 comentarios.

No está claro si Carter y Paris adoptaron o tuvieron al niño por vientre de alquiler pues la familia habría estado intentando diferentes tratamientos de fecundación in vitro, informó el medio estadounidense TMZ. La madre de Paris, Kathy Hilton, sugirió que su hija tenía problemas para quedarse embarazada.

Fuentes vinculadas a la familia de la socialité aseguraron que se trataría de un niño y que la propia Paris admitió que “es un sueño ser madre”. Se desconoce el nombre de la criatura.

Varias celebridades felicitaron a la pareja y compartieron sus mejores deseos y mensajes de sorpresa. Entre ellas, la modelo Chrissy Teigen, que también acaba de ser madre hace poco más de una semana.

“¡¡¡Un BABY!!!!! Felicidades. Estoy muy feliz por ustedes dos!!!”, escribió Teigen.

En declaraciones a la revista People, Paris aseguró que “siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado. Estamos tan emocionados de comenzar nuestra familia juntos y nuestros corazones están explotando de amor por nuestro bebé”.

El pequeño es el primer hijo de Paris, mientras que Carter, de 41 años, comparte una hija de 10 con la estrella de reality Laura Bellizzi.

En los últimos tiempos, Paris ha manifestado abiertamente su deseo de ser madre. En diciembre del año pasado, reveló que había iniciado el proceso de fecundación in vitro (FIV) durante la pandemia de COVID-19, informó Mirror.

“Empezamos a hacerlo a los pocos meses, porque el mundo estaba clausurado. Sabíamos que queríamos formar una familia y pensé: ‘Es el momento perfecto’. Normalmente, estoy en un avión 250 días al año, así que vamos tener todos los óvulos almacenados y listos”.

En octubre del año pasado, Hilton reveló en una nueva entrevista los horrores que padeció mientras asistió en 1998 a la escuela Provo Canyon en Utah.

La bisnieta del magnate hotelero, Conrad Hilton, explicó que la pesadilla comenzó en su época de secundaria, en Nueva York, donde se volvió “adicta a la vida nocturna. Me sentía como la reina de la noche. Ahí es donde realmente me convertí en Paris”.

Preocupados, sus padres primero la castigaron encerrándola en su habitación y quitándole el teléfono, pero cuando eso no funcionó la enviaron a “escuelas de crecimiento emocional”, como la Provo Canyon ubicada en Utah.

Allí el infierno fue mayor, “la peor de las peores”, en la cual solo estuvo 11 meses en 1998.

Según Paris, le quitaban sus pertenencias y cuando trató de escapar la golpearon brutalmente delante de otros chicos.

La millonaria, cree que el personal de esa escuela disfrutaba con “torturar a los niños y verlos desnudos”. Además en una reciente entrevista con el New York Times confesó que los miembros del personal le “realizaban exámenes cervicales” a la fuerza, a ella y a otras estudiantes.

“Muy tarde en la noche, esto sería alrededor de las 3 o 4 de la mañana, nos llevaban a mí y a otras niñas a esta habitación y nos realizaban exámenes médicos”, afirmó Hilton.

