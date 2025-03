Paris Jackson respondió a las críticas que recibió por el vestido transparente que lució en la Semana de la Moda

Paris Jackson ha reaccionado a las críticas recibidas por su elección de vestuario en la Semana de la Moda de París, donde asistió al desfile de Stella McCartney con un vestido negro transparente. A través de sus historias de Instagram el pasado 7 de marzo, la hija del fallecido Michael Jackson compartió que había recibido “bastantes críticas” por su atuendo, pero aseguró que no le afectan los comentarios negativos.

“Somos animales. En un momento, seguimos las leyes de la naturaleza… Hasta que un día, los humanos decidieron que ya no éramos animales, que usaríamos ropa y gobernaríamos sobre los demás seres vivos. Y así nació la segregación… y, sorpresa, por eso todo empezó a ir mal”, expresó la famosa en un video grabado desde su cama.

La cantante de 26 años quien vistió un diseño de organza de la colección Primavera 2025 de Stella McCartney, continuó defendiendo su postura en otro video: “No entiendo por qué el cuerpo humano causa tanta incomodidad en tantas personas. Es solo un cuerpo… Vemos otros animales desnudos todo el tiempo. Nosotros también somos animales”, declaró.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, la cantante instó a normalizar la desnudez: “No se sientan incómodos con nuestros cuerpos, no hay nada malo en ellos. No es gran cosa… ¡Dejen de escandalizarse por los pezones, hombre!”.

Cabe destacar que Paris Jackson ha sido reconocida por su estilo atrevido en eventos recientes. En enero, asistió a la gala de nominados de los Globos de Oro de Paramount y a la fiesta de Vanity Fair con un vestido transparente de pedrería y accesorios dorados. También se la vio en una fiesta posterior a los premios con un minivestido de gasa de Celine, que combinó con medias transparentes.

Días después de sus declaraciones en Instagram, la artista compartió otra imagen luciendo un vestido negro con transparencias y volantes, etiquetando a la casa de moda Chloé, reafirmando su estilo audaz y desafiando las críticas.

Paris Jackson celebró

cinco años sobria

A través de una publicación en su cuenta de Instagram hecha el martes 7 de enero, Paris Jackson compartió su alegría por estar “limpia y sobria” y expresó su gratitud hacia quienes la apoyaron en su proceso. En su post, la compositora incluyó un emotivo video que documenta su transformación a lo largo de los años.

El clip comienza con imágenes de ella consumiendo alcohol y concluye con momentos recientes, mostrando a la joven disfrutando de su vida mientras canta, asiste a eventos y realiza actividades llenas de adrenalina. También aparecen varias escenas junto a su prometido, Justin Long, y tiernos momentos con su perro.

El video finaliza con un mensaje dirigido a quienes la acompañaron en su camino: “A aquellos que me ayudaron en este viaje, aunque sea al principio, en el medio o durante todo el tiempo hasta ahora, ustedes saben quiénes son. Cinco años. GRACIAS A DIOS”.

En el pie de foto de su publicación, Paris Jackson se presentó de manera honesta: “Hola, soy PK y soy alcohólica y adicta a la heroína. Hoy se cumplen 5 años limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecido sería un pobre eufemismo. La gratitud apenas rasca la superficie”.

Asimismo, la artista continuó con una reflexión sobre las emociones y experiencias que la sobriedad le ha permitido como es tener “la oportunidad de experimentar la alegría de amar a mis perros y gatos”. Incluso, la famosa aseguró que, aunque la vida sigue ocurriendo con o sin sobriedad, estar limpia le permite “presentarse” para disfrutarla plenamente de cosas simples como bailar y reír, hasta concentrarse en su trabajo musical.