Paritarias: Kicillof ofreció llevar el salario docente a $31 mil

Compartir

Linkedin Print

Los representantes de los gremios docentes analizarán este viernes la propuesta paritaria. Axel Kicillof incluyó una cláusula de garantía ante una disparada de la inflación.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ofreció este jueves a los gremios docentes elevar el salario básico del maestro de grado desde 11.821 hasta 12.767 pesos en marzo y a 13.772 pesos en junio, con lo que el sueldo inicial de un maestro sin antigüedad ascendería a 29 mil pesos en marzo y a 31.059 en junio próximo.

La oferta contempla la inclusión de una cláusula de garantía ante eventuales incrementos inflacionarios que superen este aumento, por lo que los sindicatos docentes harán una consulta a sus bases para decidir si aceptan o no la propuesta.

«La propuesta, que se llevó a cabo en un marco de diálogo y negociación constructiva con los gremios docentes, consiste en dos aumentos: una suba en marzo y otra en junio; se trata de un aumento de calidad con sumas remunerativas e incorporación de sumas al básico, de manera tal que el aumento de bolsillo alcanza el 8,9% para marzo y totaliza con un 16,66 % en junio para el maestro de grado inicial», precisaron desde el gobierno bonaerense.

Según esas cifras «el salario inicial de un maestro de grado sin antigüedad ascenderá en marzo a $ 29.001 y en junio $ 31.059; mientras que para un maestro con máxima antiguedad, de jornada simple, en marzo el salario ascenderá a $ 39.117 y a $ 42.003 en junio», añadió el informante.

«El Estado provincial asume el compromiso de reabrir la paritaria en el mes de junio con el objetivo de que el salario docente no pierda poder adquisitivo», remarcaron además desde la gestión de Kicillof.

Esta oferta salarial fue planteada por el gobierno de Kicillof en la reunión paritaria que se desarrolló en la sede del ministerio de Trabajo bonaerense, en la ciudad de La Plata, a la que concurrieron los secretarios generales de los 6 gremios que integran el Frente de Unidad Docente de Buenos Aires, quienes someterán ahora esta propuesta a decisión de sus bases.

«Mañana, el Congreso Extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) definirá, en base a las asambleas distritales que se realicen hoy, si comienzan o no las clases este lunes», expresó la FEB a través de un comunicado. Por su parte, el Suteba realizará una consulta similar este viernes a las 8.30 en la sede gremial en CABA.

No obstante, la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) emitió una declaración en la que manifestó su «rechazo a la segunda propuesta salarial formulada en el día de la fecha».

«Al igual que la anterior, no puede ser sometida a consideración de nuestros afiliados y afiliadas. Insistimos en la necesidad de que el Gobierno provincial realice un esfuerzo mayor para elevar el deteriorado salario docente, en un proceso de paritarias abiertas que además proteja nuestros ingresos de la inflación reinante», completó.