Paritarias: trabajadores de TRANSNEA continúan con la medida de fuerza

Trabajadores de las empresas transportistas de energía TRANSNEA y TRANSNOA llevan adelante medidas de fuerza en todo el país por incumplimiento y falta de respuestas a diversos reclamos laborales.

En este marco, Karina Giménez, secretaria Gremial del Sindicato Luz y Fuerza en Formosa informó que es una medida a nivel nacional que comenzó el miércoles de la semana pasada con un escrito en donde informan que con las empresas Transnoa y Transnea están en medida de fuerza con quite de colaboración y trabajo reglamento, por no tener paritarias a partir del mes de julio.

«En Formosa hay 72 trabajadores de la empresa que reclaman por paritarias, condiciones laborales falta de elementos de seguridad y falta de personal», dijo al mismo tiempo que recordó que la medida comenzó el miércoles pasado y el viernes comenzaron con la quema de cubiertas frente a la empresa ubicada en la avenida Circunvalación.

Sobre la medida de fuerza, sostuvo que «pacíficamente estamos acompañando a la paritaria a nivel nacional de la Asociación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza y vamos a seguir con el trabajo reglamento, esto quiere decir que solo se trabaja las horas de jornada habitual que sería de lunes a viernes de 7 a 13 horas y no entran trabajos programados y horas extras».

Además contó que este lunes tienen una nueva audiencia, «esperamos que se llegue a un acuerdo y podamos volver a la normalidad».

Aclaró que el servicio no se va a interrumpir en la provincia donde se maneja 12 líneas de salida, «nosotros estamos en una lucha apoyando pacíficamente y siempre se va a estar acudiendo a los reclamos de emergencia».

