Park Jin Young, fundador de JYP, asume cargo ministerial para impulsar el K-pop globalmente

El presidente de Corea del Sur nombra al productor musical Park Jin Young, fundador de JYP, como copresidente de una nueva comisión presidencial para la expansión de la cultura pop surcoreana en el extranjero.Cursos de coreano

El 9 de septiembre (KST), la oficina presidencial informó que el reconocido productor musical y fundador de JYP Entertainment, Park Jin Young, ha sido designado para un cargo de nivel ministerial en una nueva comisión presidencial destinada a promover la cultura pop surcoreana a nivel internacional. Asimismo, informaron que Park Jin Young copresidirá la Comisión Presidencial de Intercambio de Cultura Pop junto a la ministra de Cultura, Chae Hwim Young.

Park Jin Young, conocido artísticamente como JYP, es una figura emblemática en la industria del K-pop. Comenzó su carrera como cantante y compositor antes de convertirse en ejecutivo y fundar JYP Entertainment, una de las agencias más influyentes del sector. El jefe de gabinete presidencial, Kang Hoon Sik, destacó que éste es una pieza clave en la expansión del K-pop hacia mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos.

“La trayectoria de Park ha abierto el camino para la exportación de contenido K-pop, y hoy representa un símbolo de la globalización de esta industria“, afirmó Kang Hoon Sik durante una rueda de prensa. Según explicó, la nueva comisión presidencial también trabajará para facilitar el acceso de la cultura pop extranjera al mercado surcoreano, fomentando un intercambio cultural más dinámico.

A través de una publicación en redes sociales, Park Jin Young expresó su compromiso con el nuevo rol, asegurando que buscará apoyo gubernamental práctico para la industria del K-pop y una mayor apertura de oportunidades para otros artistas.