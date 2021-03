Parmetler: “Aprobar 8 o 9 materias en un período de 14 días no está dentro de los estándares normales”

Compartir

Linkedin Print

Un estudiante que no poseía historial académico en la Universidad Nacional de Formosa -UNaF- desde el año 2.017, reapareció sorpresivamente el 14 de diciembre de 2.020 aprobando nueve materias en un turno de exámenes, y según relatan estudiantes algunas asignaturas sin siquiera haberlas cursado. Lo llamativo del caso es que alumno beneficiario y los principales docentes benefactores están vinculadas al círculo íntimo de altas esferas del gobierno provincial.

El estudiante favorecido por estas maniobras irregulares está vinculado con la agrupación estudiantil llamada “Opción Universitaria”. Las maniobras que se investigan habrían sido orquestadas por una organización integrada por no menos de 10 docentes, no docentes y autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNaF. Se apunta a que los roles más destacados estuvieron a cargo de las docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el rector de la Casa de Altos Estudios, Augusto Parmetler dijo que “tenemos la información, hay una persona que hace una demanda por un posible acuerdo de docentes para aprobar a un alumno, pero ingresó en mesa de entrada, ahora estamos pasando a la parte jurídica para que se inicie la parte de investigación. También informa en ese escrito que hizo la denuncia correspondiente en la justicia federal, alegando la gravedad de la situación”.

“Quiero decir que no pongo en duda la honorabilidad ni honestidad de nuestros docentes que estuvieron tomando esos exámenes. Se verá en el proceso de investigación la responsabilidad de uno o varios respecto a si cumplieron las cuestiones académicas correspondientes”, dejó en claro el mismo.

A continuación, indicó que “nos compete a nosotros revisar si los protocolos se han cumplido, los exámenes virtuales, sobre todo, si el alumno fue inscripto regularmente, etc. De ser verificable alguna animalia se iniciará un sumario correspondiente para dar derecho a la defensa de las personas”.

Por último, Parmetler sostuvo que sin lugar a dudas lo que llama mucho la atención es el hecho de aprobar gran cantidad de materias en un mismo turno porque “no es habitual aprobar 8 o 9 materias en un periodo de 14 días no está dentro de los estándares normales de un alumno por mas brillante que sea”.

Compartir

Linkedin Print