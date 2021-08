Parmetler inauguró Centro de Atención Primaria de la Salud y destacó: “Responde a los objetivos planificados”

Compartir

Ayer en horas de la mañana, el rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, encabezó la inauguración de la obra edilicia del Centro de Atención Primaria de la Salud “Dr. Ramón Carrillo”, que está ubicado sobre la calle interna del campus universitario.

Al respecto, destacó que “este es un objetivo más de nuestra gestión y lo estamos cumpliendo. Es un centro de promoción de la salud que funciona como un centro primario de atención con la parte médica más esencial, que son las atenciones clínicas, ginecológicas, odontológicas y de nutrición”.

“También hay dos box de enfermería que van a estar funcionando en forma permanente para asistir al alumno para cualquier dolencia que tenga en forma gratuita porque nuestra política siempre ha sido la permanencia porque conlleva a la retención. Todos entendemos que si no hay permanencia no hay egreso, entonces toda la inversión que estamos haciendo como Universidad pública que fue creada y generada para los hijos de los obreros y ahora se extiende para todos”.

Avanzó: “La Universidad se está preparando como una comunidad integral con todas las herramientas para poder hacer el servicio social que todos merecen tener, porque cuando empecemos la presencialidad, la UNaF va a estar muy bien preparada para recibir a los estudiantes y Dios quiera que tengamos un mejor futuro para todos”.

“Para nosotros es muy importante tener una atención primaria que sea de excelencia, que tenga la variedad, nutrición, ginecología, la atención clínica del estudiante, enfermería, odontología, a nosotros nos satisface porque responde a los objetivos que hemos planificado, uno de ellos es la permanencia de los estudiantes en la universidad, qué podemos hacer para que el estudiante permanezca; el comedor, la salud, el deporte y la atención de tutores pares que ahora por la pandemia está un poco truncado pero creo que con el regreso a la presencialidad aunque sea en forma relativa estemos trabajando con la parte académica también de apoyo al estudiante”, expresó.

Campaña electoral en la UNaF

En otro tramo de la nota, contó que “estamos en la fecha de elecciones, hay una junta electoral permanente que es la que comanda todo el proceso eleccionario, el 11 hay una elección de No Docentes y dentro del mes la de Docentes y luego la de estudiantes y graduados”.

“La institucionalidad en la universidad se mueve por los concursos, por las reválidas de los concursos que los docentes tienen que mantener, con la elección de cada uno de los representantes tanto estudiantiles, egresados, docentes y no docentes que son los que representan el gobierno de la universidad, el rector es el administrador, hace lo suyo y también los consejos directivos y superiores que están representados por los cuatro claustros y comandan las actividades académicas y políticas académicas a llevarse adelante”, detalló.

De la misma forma reconoció que la campaña, “tiene sus altibajos, algunas cuestiones no son tan claras quizás, pero son propias de una elección muy apresurada con cambios de fecha, el rector fija fechas de elecciones y después la junta electoral funciona en forma independiente al rector y esto es algo que muchas veces al no compatibilizar y dialogar en este sentido para no hacer un cambio de fecha, trae consecuencias un poco difíciles para continuar abordando, entonces se generan algunas rispideces que creo que estamos ya en camino a ir resolviendo””.

“Hay algunos incidentes que ocurrieron que tratamos de calmar porque yo no estoy de acuerdo con la violencia en ningún sentido, para eso tenemos la justicia, los organismos a los cuales tenemos que acudir, si bien las resoluciones de una junta electoral son resoluciones que no son apelables al interior de la universidad, sí lo son a la Cámara Federal de Resistencia, en este sentido tenemos todos los caminos y creo que no es necesario ningún acto de violencia por más que estemos en una situación difícil y ríspida porque todos sabemos que hay intereses en una elección, se enfrentan quizás ciertos modelos de pensamiento que tienen que ver con la vida académica, universitaria y con los modelos políticos que uno tiene, este tipo de discusión es normal entre comillas en cualquier universidad, pero no avalamos la violencia que para nosotros es un retroceso, tenemos todos los mecanismos para seguir en caso de que alguna agrupación se sienta rechazada, podrá apelar a la justicia o hacer las presentaciones a la misma junta, la universidad continúa su carril institucional, yo soy un defensor de la institucionalidad esté quien esté en la conducción creo que todos los que integramos esta comunidad debemos defender más que nada la institucionalidad”.

“Es obvio que cuando hay una actividad política que se va desarrollando, no todos tenemos el 100% de las adhesiones, estamos construyendo una universidad y hay otras personas que hablan de reconstruir, yo cuando he presentado mi candidatura a rector fui muy claro en lo que quería y lo estoy desarrollando con objetivos claros, creo que eso tenemos que sentarnos y conversar entre todos, no estoy en desacuerdo con que alguien quiera ser rector o que quieran cambiar el rector, esto es democracia y estamos todos pendientes de esta cuestión pero me parece que tratar de hacer añicos lo que ya se va construyendo y no hacer propuestas no es de una democracia institucional, esta es una institución donde debemos sentarnos a discutir, a proponer y consensuar cuáles van a ser las políticas académicas que van a marcar un horizonte, yo no veo que en este momento se esté discutiendo eso, lo que veo que se discute es con quien estás y no hay propuestas, ese es el punto que me preocupa, este retroceso, hay una serie de historias que se empiezan a generar en forma interna y que nada tienen que ver con la política universitaria”.

“Yo adhiero en general a las políticas del gobernador Insfrán y también a las políticas sanitarias, pero lo que se está discutiendo hoy por hoy en la UNaF es con quien estás y hay otras cuestiones internas que generan rispideces y actitudes violentas por no tener diálogo ni el horizonte, hay gente muy confundida”, aseveró.

Regreso a la presencialidad

Para finalizar se refirió a cuándo volverán las clases presenciales en la casa de altos estudios. “Hay un protocolo general que ya está aprobado que es el mismo que aplica la provincia a sus escuelas y hay también protocolos para el uso de los laboratorios, hay protocolos para tomar exámenes presenciales así que posiblemente en el inicio ya estuvimos hablando con los decanos vamos a trabajar también en burbujas para iniciar las clases presenciales quizás a partir de septiembre, algunas facultades comienzan a fines de agosto, todo está en proceso, estamos por implementar un proyecto presentado por una ingeniera donde habrá pequeños boxes, cada alumno entrará en un pequeño box, es una mesa con vidrios enfrentados, similar como la que tiene la mesa covid, esto es un proyecto que estamos poniendo en marcha, vamos a hacer un aula modelo con conexiones a wifi donde van a ingresar 50 alumnos que estarán en estos boxes con vidrio, con acústica normal, con todas las comodidades para poder trabajar en forma segura, es una inversión más que vamos a hacer en los salones y lo vamos a replicar en los salones que son mayores a 50 alumnos, será un regreso gradual y Dios quiera que el año que viene podamos tener un regreso total a la presencialidad”, finalizó Parmetler.

