Paro de colectivos: extienden la conciliación obligatoria y la UTA suspende la medida de fuerza

El Ministerio de Trabajo prorrogó por diez días la medida para suspender la huelga que había anunciado el sindicato para este martes

El Ministerio de Trabajo dictó una nueva conciliación obligatoria en el conflicto de los colectiveros, por lo que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) deberá suspender el paro por 24 horas que preveía realizar a partir de las 0 de este martes. La medida oficial regirá por diez días, en los que se buscará encauzar la negociación salarial del sector.

Desde esta mañana, ya había hay protestas en marcha, como la que realizaban trabajadores de la Línea 60, que cortaban un carril de la Autopista Panamericana, a la altura de Ingeniero Maszchwitz, para reclamar un aumento mayor al que pide el gremio.

El paro de los colectiveros se anunció para el viernes 19 de mayo, pero se aplazó porque el Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria, medida que esta tarde se extendió. El sindicato que conduce Roberto Fernández había advertido que pondría en marcha la medida de fuerza desde las 0 del martes, en caso de no acordar.

En febrero, la UTA firmó un pacto salarial por seis meses que establecía un alza del 29,7%, con cláusula de revisión en julio. Llevaba los salarios a $258.940. Por la inflación, el gremio pide reforzar los aumentos y que el salario básico llegue a $320.000 . Esta tarde, el gremio tenía que buscar un acuerdo con las cámaras CEAP, Cetuba, Ctpba, Aaeta y Ceutupba. “Hicimos el 31% por seis meses porque hablamos con el ministro de Economía que nos dijo que pensaba que a fines de junio podría conseguir bajar la inflación. Nos pidió que lo ayudemos. Nos sentamos y la firmamos. Pero como vemos que no llega, pedimos el reajuste con la ministra de Trabajo. Quiero arreglarlo ahora”, justificó Fernández en una charla con LA NACION, en abril pasado, sobre el aval a la pauta salarial que trató de imponer Sergio Massa. Desde entonces, la UTA está con la negociación abierta.

A la espera de la reunión que la conducción sindical tendía prevista para esta tarde con los empresarios, sectores del sindicato que no están alineados con Fernández pusieron en marcha protestas. Es el caso de los choferes de la Línea 60 (que une Constitución con la zona norte del Gran Buenos Aires), que este lunes por la mañana comenzaron un corte de tránsito parcial sobre la Autopista Panamericana, a la altura de Ingeniero Maszchwitz.

“La paritaria está trabada hace semanas. Lo que pide la UTA, $320 mil a julio, no alcanza, no supera la inflación. Necesitamos $400 mil y equiparar a los trabajadores de técnica con los choferes, porque se jubilan a los 65 años y deberían poder hacerlo a los 55″, afirmó a LA NACION Néstor Marcolín, delegado de la Línea 60, que no está alineado con la conducción de la UTA.