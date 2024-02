En comunicacion con el grupo de medios TVO El Secretario de la UTA, Diego Mendoza, aclaró que debido a la falta de pago, hoy no habrá transporte público. También aclaró que mañana se unirán al paro nacional de colectivos si no reciben el pago de salarios del mes de enero entre hoy y el viernes. Es posible que hasta el miércoles de la próxima semana no haya transporte público, ya que el lunes y martes son feriados y no habrá bancos para efectuar los pagos.